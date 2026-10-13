Formula 1, il Mondiale torna in Africa: accordo con il Ruanda

Anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha definito l'intesa un passaggio fondamentale per il futuro del campionato. "L'Africa ha sempre fatto parte del futuro della Formula 1 e, fin dall'inizio, eravamo determinati a tornarci nel modo giusto: con il partner giusto, un impegno a lungo termine e una visione chiara, capace di generare un impatto concreto», ha spiegato Domenicali.