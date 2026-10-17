NFL, a Wembley la sfida tra Jaguars e Texans: la stella Lawrence contro Stroud

Guai a farsi ingannare dalla classifica. E lo sa bene Jacksonville che scenderà sul campo di Wembley consapevole che è attesa da una battaglia contro Houston. Una sfida che si annuncia molto fisica. Jaguars contro Texans - in diretta domenica 18 ottobre alle 15.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it – un incrocio tra due formazioni della stessa divisione, ecco perché lo scontro diretto è ancora più importante.