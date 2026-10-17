NFL, a Wembley la sfida tra Jaguars e Texans: la stella Lawrence contro Stroud
NFL a Wembley: Jaguars contro Texans domenica 18 ottobre. Segui la sfida tra Lawrence e Stroud in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.itdi Gabriele Cattaneo
Trewor Lawrence © instagram
Guai a farsi ingannare dalla classifica. E lo sa bene Jacksonville che scenderà sul campo di Wembley consapevole che è attesa da una battaglia contro Houston. Una sfida che si annuncia molto fisica. Jaguars contro Texans - in diretta domenica 18 ottobre alle 15.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it – un incrocio tra due formazioni della stessa divisione, ecco perché lo scontro diretto è ancora più importante.
Da una parte Trevor Lawrence, quarterback fenomeno al college di Clemson, ma intenzionato a trascinare la franchigia della Florida nell’élite della NFL. La dirigenza ha costruito un gruppo senza nomi da stropicciarsi gli occhi, ma tutti utili al progetto, a cominciare da una difesa solida e aggressiva. Così si spiega il bilancio di 4 vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato. L’obiettivo play off non è un mistero.
CJ Stroud
La difesa è il punto di partenza dei Texans di coach DeMeco Ryans, un autentico maestro del reparto. In attacco molto passa dalle mani del quarterback CJ Stroud che ora ritroverà Marvin Harrison Jr, suo compagno al college di Ohio State e appena prelevato sul mercato da Arizona. Dopo 4 sconfitte in altrettante giornate, Houston ha ottenuto la prima vittoria in stagione, battendo Tennessee e ora non intende fermarsi. Il viaggio europeo non deve essere una tappa di passaggio, ma una partita fondamentale per rimontare posizioni. Dopo tre stagioni consecutive ai play off, Houston non può interrompere la striscia.