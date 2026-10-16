ENDURANCE

GT World Challenge Europe, Verstappen fatica nelle qualifiche di Portimao

L'olandese chiude la caccia alla pole solo 15° con la Mercedes-AMG del suo team. Venerdì nero per Valentino Rossi

16 Ott 2026 - 21:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© GT World Challenge Europa

© GT World Challenge Europa

Qualifiche complicate per Max Verstappen a Portimao, ultimo round del campionato GT World Challenge Europe. L'olandese della Red Bull, libero dagli impegni di F1 in attesa del prossimo GP di Austin, non è andato oltre il 15° posto assoluto (11° della categoria Pro Cup) al volante della Mercedes-AMG GT3 EVO del team che porta il suo nome. Verstappen, insieme ai compagni Ben Barnicoat e Chris Lulham, ha fermato il cronometro sul tempo medio di 1'42"624, staccato di oltre mezzo secondo dalla Porsche 911 GT3 R EVO della scuderia Boutsen VDS, che ha ottenuto la pole position con Morris Schuring, Dorian Boccolacci e Alessio Picariello. L'ex campione del mondo ha comunque faticato anche nel suo stint, il terzo e ultimo, chiuso in 14.a posizione.

Decisamente nero il venerdì di Valentino Rossi, che si è visto cancellare il miglior tempo per track-limits, rimanendo così senza crono e chiudendo solo 60° sui 61 equipaggi iscritti, sulla BMW M4 GT3 EVO del team WRT insieme a Max Hesse e Neil Verhagen. La gara, della serie Endurance Cup e della durata di tre ore, è in programma sabato sera con il via alle 18 italiane.

verstappen
gt

Ultimi video

01:29
WEC 6 Ore di San Paolo

WEC: 6 Ore di San Paolo

00:24
Antonelli ha il suo erede: Perico a 11 anni campione mondiale kart

Antonelli ha il suo erede: Perico a 11 anni campione mondiale kart

01:17
Il rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna premia Evans

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

01:14
Show al rally del Cile

Show al Rally del Cile

53:53
Gli highlights della terza gara | Austin

Gli highlights della terza gara | Austin

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

01:27
mgopen

Moto Guzzi inaugura la nuova fabbrica

00:54
Il Cavatappi di Laguna Seca dedicato a Zanardi

Il Cavatappi di Laguna Seca dedicato a Zanardi

01:16
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

01:17
Pajari profeta in patria

Pajari profeta in patria

00:25
MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

01:15
Rally di Estonia

Rally di Estonia

01:56
GT World Challenge Europe

GT World Challenge Europe

01:29
WEC 6 Ore di San Paolo

WEC: 6 Ore di San Paolo

I più visti di Altri Motori

Antonelli ha il suo erede: Perico a 11 anni campione mondiale kart

Antonelli ha il suo erede: Perico a 11 anni campione mondiale kart

Nuovi Antonelli crescono: Perico campione sui kart a 11 anni | E Kimi si complimenta

Niccolò Perico campione kart 2026

Kart, Niccolò Perico campione del mondo: titolo OK-N Junior

NASCAR, Button Vs. Raikkonen: duello da campioni a fine marzo in Texas

F1H2O: in Indonesia fa festa il polacco Marszalek, Torrente penalizzato

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
Quando sei in tangenziale ma...
22:09
Quando sei in tangenziale ma...
AHIA, che botta!!
22:09
AHIA, che botta!!
22:07
Raimondo implacabile: 7 gol in 7 giornate. Come lui solo Yamal e...Ibra
21:54
Allegri: "Non sono preoccupato, con De Bruyne solo un'incomprensione. Lucca è troppo criticato"
Altro gol da premio Puskas
21:50
Altro gol da premio Puskas