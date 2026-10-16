GT World Challenge Europe, Verstappen fatica nelle qualifiche di Portimao

Qualifiche complicate per Max Verstappen a Portimao, ultimo round del campionato GT World Challenge Europe. L'olandese della Red Bull, libero dagli impegni di F1 in attesa del prossimo GP di Austin, non è andato oltre il 15° posto assoluto (11° della categoria Pro Cup) al volante della Mercedes-AMG GT3 EVO del team che porta il suo nome. Verstappen, insieme ai compagni Ben Barnicoat e Chris Lulham, ha fermato il cronometro sul tempo medio di 1'42"624, staccato di oltre mezzo secondo dalla Porsche 911 GT3 R EVO della scuderia Boutsen VDS, che ha ottenuto la pole position con Morris Schuring, Dorian Boccolacci e Alessio Picariello. L'ex campione del mondo ha comunque faticato anche nel suo stint, il terzo e ultimo, chiuso in 14.a posizione.