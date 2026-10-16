Eurolega, la Virtus Bologna batte anche il Baskonia

La Virtus Bologna prosegue la sua cavalcata in Eurolega, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro il Baskonia (86-78) sul parquet casalingo del PalaDozza. La squadra di Álex Mumbrú domina fin dal primo quarto, arrivando a toccare il +17 a più riprese nel terzo. A inizio del quarto periodo, però, arriva un blackout per le V Nere, che si fanno rimontare fino alla parità a quota 74 ma poi riescono a ricompattarsi per la sgasata finale, che li porta nelle parti alte della classifica con il bilancio di 4 vinte e 2 perse. Nasce così la vittoria, che porta la Virtus nelle zone nobili della classifica. Baskonia, invece, ultimo insieme all'Olimpia e al Paris (1-5).