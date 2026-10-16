BASKET

Eurolega, la Virtus Bologna batte anche il Baskonia

Quarto successo di fila per le V Nere, che resistono alla rimonta spagnola

16 Ott 2026 - 23:36
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La Virtus Bologna prosegue la sua cavalcata in Eurolega, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro il Baskonia (86-78) sul parquet casalingo del PalaDozza. La squadra di Álex Mumbrú domina fin dal primo quarto, arrivando a toccare il +17 a più riprese nel terzo. A inizio del quarto periodo, però, arriva un blackout per le V Nere, che si fanno rimontare fino alla parità a quota 74 ma poi riescono a ricompattarsi per la sgasata finale, che li porta nelle parti alte della classifica con il bilancio di 4 vinte e 2 perse. Nasce così la vittoria, che porta la Virtus nelle zone nobili della classifica. Baskonia, invece, ultimo insieme all'Olimpia e al Paris (1-5).

Miglior marcatore per Bologna è Marcus Carr con 20 punti, seguito dai 16 di Diarra e dai 12 di Moore. Buono anche il contributo degli italiani, per intensità ed energia: 7 punti per Hackett, 4 per Diouf, una tripla per Ferrari.

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