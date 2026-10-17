Colapinto e Maia Reficco si sono lasciati: la conferma

Il pilota della Alpine F1 Franco Colapinto e l'artista argentina Maia Reficco si sono ufficialmente lasciati dopo mesi di indiscrezioni. A chiarire la situazione è stata la stessa cantante, spiegando come le trasferte del pilota sui circuiti e i suoi impegni tra Buenos Aires e gli Stati Uniti abbiano reso inconciliabili le loro vite: "Sto molto bene, io e Fran non stiamo più insieme. Ma tutto è andato per il meglio, gli auguro il meglio e gli voglio molto bene".