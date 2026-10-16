Sassuolo, Aquilani: "Paghiamo errori superficiali. Muric? Ho fiducia in lui"

16 Ott 2026 - 23:53
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© italyphotopress

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"Quando commetti determinati errori e porti la partita in una situazione così diventa tutto più difficile. L'errore fa parte del gioco, quando diventa superficialità devi metterci il punto perché sono errori evitabili", questa la prima analisi di Alberto Aquilani dopo la sconfitta del suo Sassuolo per 4-2 sul campo del Frosinone. 

"Differenza di approccio contro le big? Difficile perché ne parlavo prima dentro lo spogliatoio perché si parla di step, sono anni che chi è qui parla di step e lo step bisogna farlo in questo tipo di partite. Io credo che i ragazzi siano venuti qui con l'attitudine giusta, siamo partiti bene e sicuramente gli errori hanno condizionato. L'unica cosa è che quando giochi con queste squadre se non pareggi la loro aggressività diventa tutto più complicato".

Uno dei protagonisti negativi della serata è stato Muric, responsabile almeno su due dei 4 gol subiti. "Cambio in vista tra i pali? Difficile dirlo adesso. Io ho grande fiducia in lui, nei miei giocatori, l'errore ci può stare e non andrei oggi a tirare delle somme così significative. È ovvio che bisogna migliorare ma non mettiamo la croce addosso a nessuno". Nota positiva invece il ritorno al gol del solito Mimmo Berardi: "Lui è fondamentale per noi, è un giocatore forte, che ci trascina, ci indirizza perché lui conosce le dinamiche particolari che ha questa squadra, come dicevo prima di questi step a lungo raggio che non riesce a fare. Dome ha avuto qualche problema perché non ha fatto il ritiro ma ora sta recuperando".

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