Basket: Fip, ammessi tutti i club di Serie A e ok per nuovi team a Roma

Ad esito dei controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla LBA, tutte le società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A sono state ammesse alla massima competizione per l'anno sportivo 2026-2027. Lo rende noto la Fip dopo il Consiglio Federale presieduto dal presidente Giovanni Petrucci al Coni. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l'iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket Srl.