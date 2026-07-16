Basket: Fip, ammessi tutti i club di Serie A e ok per nuovi team a Roma

16 Lug 2026 - 16:21
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Ad esito dei controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla LBA, tutte le società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A sono state ammesse alla massima competizione per l'anno sportivo 2026-2027. Lo rende noto la Fip dopo il Consiglio Federale presieduto dal presidente Giovanni Petrucci al Coni. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l'iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket Srl.

A esito dei controlli effettuati dalla Commissione Com.Te.C., tutte le società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile sono state ammesse alla competizione per l'anno sportivo 2026-2027. L'organico della Serie A1 femminile è stato completato con l'ammissione, subordinata al superamento dei controlli previsti dal manuale, delle società Pol. Battipagliese e Acli Jolly Livorno.

Il Consiglio Federale ha deliberato, come previsto dal Regolamento Organico FIP, la revoca dell'affiliazione per la Società Trapani Shark per non aver sanato, entro il termine dell'anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione Vertenze Arbitrali. È stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori (CNA). Il Presidente è Andrea Capobianco. Nel Consiglio Giordano Consolini, Roberto Di Lorenzo, Fabrizio Frates e Giovanni Piccin (Vice Presidente).

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