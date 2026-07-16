Antonelli: "Fantastico l'incontro con Federer, vi racconto cosa mi ha detto"

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Kimi Antonelli guarda con fiducia al Gran Premio del Belgio, pur riconoscendo che la prima parte della stagione è stata caratterizzata anche da episodi sfortunati. "A Silverstone eravamo competitivi in tutte le sessioni ed è un segnale importante. Io devo concentrarmi su ciò che posso controllare e dare sempre il massimo. Ho avuto diversi episodi sfortunati che non dipendevano da me, ma fanno parte del motorsport. Il team sta lavorando duramente perché non accadano più. Qui a Spa ci aspettiamo di essere veloci, ma la Ferrari è stata una sorpresa a Silverstone e in qualifica sembra avere sempre qualcosa in più del previsto. Dovremo fare attenzione anche a Red Bull e McLaren", ha detto il pilota Mercedes.
Antonelli ha poi raccontato l'incontro con Roger Federer a Wimbledon: "È stato fantastico. Negli ultimi due o tre anni mi sono appassionato molto al tennis anche grazie all'amicizia con Sinner. Con Federer abbiamo parlato della sua carriera, della vita e delle mie gare. È una persona umile e aperta. Mi ha dato un consiglio prezioso: affrontare una gara alla volta e gestire le emozioni".
Infine, il giovane italiano ha tracciato un bilancio della sua stagione: "Non mi darei 10. Ho commesso errori, come nelle prove libere in Australia, nella Sprint di Miami o in qualifica a Barcellona e in Austria. Per questo mi darei un 8,5". Sull'affidabilità della Mercedes ha concluso: "George Russell ha avuto episodi sfortunati, ma anche io. L'affidabilità non è stata il nostro punto di forza, a differenza della Ferrari, ma stiamo lavorando per risolvere questi problemi perché ci sono costati punti importanti".