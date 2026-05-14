Sensibilizzazione

La Regione Campania promuove la sicurezza stradale

Successo a Napoli per la XII edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro"

di Redazione Drive Up
14 Mag 2026 - 11:00
© Ufficio Stampa

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Si è conclusa presso il Parco San Laise, nell'ex area base Nato di Bagnoli, la dodicesima edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro", la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e del mare promossa dalla Regione Campania e attuata dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani. La manifestazione, svoltasi il 13 maggio 2026, ha celebrato la chiusura di un percorso formativo che ha coinvolto oltre 12.000 studenti e 30 amministrazioni comunali del territorio campano.

La Regione Campania promuove la sicurezza stradale tra i giovani

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Sensibilizzazione
Il cuore dell'evento è stata la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”. Tra gli istituti di Napoli e provincia, il Premio Sanseverino è stato assegnato agli istituti Giancarlo Siani, D'Aosta di Ottaviano, Axel Munthe di Anacapri, Bovio–Pontillo–Pascoli di Cicciano ed Europa Unita di Afragola. Il Liceo Adolfo Pansini ha ricevuto sia il Premio British Institutes sia il Premio Associazione Meridiani, mentre il riconoscimento Pilota per un giorno è andato al Vittorio Emanuele, al Francesco Morano di Caivano e agli istituti Alfonso Maria de’ Liguori e Bruno Munari di Acerra.

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Tanti presenti
La giornata è stata arricchita dalla partecipazione di numerosi testimonial come la campionessa paralimpica Mariangela Correale, il rapper Ntò e il giovane talento Luigi Zeno, alla presenza di autorità come il Vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e il Presidente Anci Campania Francesco Morra. Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani, ha sottolineato con soddisfazione come i ragazzi siano stati protagonisti attivi, dimostrando maturità nel proporre soluzioni contro l'uso del cellulare alla guida e l'abuso di alcol, confermando che la sicurezza sta diventando un valore condiviso e non un semplice obbligo imposto.

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