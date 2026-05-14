La Regione Campania promuove la sicurezza stradale

Sensibilizzazione

Il cuore dell'evento è stata la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”. Tra gli istituti di Napoli e provincia, il Premio Sanseverino è stato assegnato agli istituti Giancarlo Siani, D'Aosta di Ottaviano, Axel Munthe di Anacapri, Bovio–Pontillo–Pascoli di Cicciano ed Europa Unita di Afragola. Il Liceo Adolfo Pansini ha ricevuto sia il Premio British Institutes sia il Premio Associazione Meridiani, mentre il riconoscimento Pilota per un giorno è andato al Vittorio Emanuele, al Francesco Morano di Caivano e agli istituti Alfonso Maria de’ Liguori e Bruno Munari di Acerra.