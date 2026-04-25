Michele Alboreto 25 anni dopo: la Ferrari, le vittorie e un sorriso che non si è mai spento

Le tre stagioni successive non avrebbero riservato ad Alboreto grandi soddisfazioni: nono nel 1986, settimo nel 198 7, quinto nel 1988, per poi fare spazio a Nigel Mansell e dare inizio ad una seconda parte di carriera nel Mondiale (quattordici stagioni in totale dal 1981 al 1994) ben più avara di soddisfazioni al volante di Larrousse, Arrows, Footwork, Scuderia Italia, Minardi (l'ultima) e - appena lasciata Maranello - di nuovo Tyrrell, vale a dire la squadra dei suoi esordi in Formula Uno nel 1981 (l'anno dopo la conquista del titolo europeo di Formula 3) e delle sue splendide vittorie sui circuiti cittadini di Las Vegas e Detroit, rispettivamente nel 1982 e nel 1983: quelle che lo avevano rivelato al mondo e... a Enzo Ferrari.