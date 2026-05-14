Ricorso su derby Roma-Lazio: attesa nel pomeriggio la decisione del Tar

"Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva". Sono queste le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine del Social Football Summit Snack Roma. Parlando della finale di Coppa Italia, Simonelli sottolinea la soddisfazione per un evento che ha portato allo stadio Olimpico "più di 68mila spettatori e fatto registrare il record di incasso per le finali a Roma. È stata un grande successo in termini di organizzazione e una finale iconica. Le due tifoserie ci hanno dato una grande mano vivendo il match con grande trasporto. Certo, i calciatori avrebbero potuto fare a meno di fare quella sceneggiata nel finale, quello è stato un momento che non mi è piaciuto molto", prosegue. Infine, da parte di Simonelli, un pensiero su sostenibilità e inclusione, temi sui quali "abbiamo messo grande attenzione. Quest'anno, poi, abbiamo fatto un esperimento andando incontro alle persone daltoniche con degli occhiali speciali. Il nostro obiettivo, però, è quello di fare sempre meglio. Mentre il nostro sogno è avere sempre più bambini allo stadio", conclude.