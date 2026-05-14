Ricorso su derby Roma-Lazio: attesa nel pomeriggio la decisione del Tar
La Lega A vuole che la stracittadina e tutte le altre partite legate alla volata Champions si giochino domenica a mezzogiorno
La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Al momento resta valida la scelta del Prfetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso, presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
Ieri era arrivata la proposta di anticipare il derby e le altre partite legate alla volata Champions di mezz'ora, giocando così alle 12, e rinviare di altrettanti trenta minuti la finale degli Internazionali di tennis, inizialmente prevista al Foro Italico per la 17. Ma la Prefettura aveva detto no.
Sta di fatto che il calendario della penultima giornata di campionato è ancora nel caos, con i tifosi che minacciano di disertare lo stadio e gli stessi protagonisti divisi su data e orario in cui scendere in campo.
Simonelli: "Stiamo dialogando con le istituzioni"
"Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva". Sono queste le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine del Social Football Summit Snack Roma. Parlando della finale di Coppa Italia, Simonelli sottolinea la soddisfazione per un evento che ha portato allo stadio Olimpico "più di 68mila spettatori e fatto registrare il record di incasso per le finali a Roma. È stata un grande successo in termini di organizzazione e una finale iconica. Le due tifoserie ci hanno dato una grande mano vivendo il match con grande trasporto. Certo, i calciatori avrebbero potuto fare a meno di fare quella sceneggiata nel finale, quello è stato un momento che non mi è piaciuto molto", prosegue. Infine, da parte di Simonelli, un pensiero su sostenibilità e inclusione, temi sui quali "abbiamo messo grande attenzione. Quest'anno, poi, abbiamo fatto un esperimento andando incontro alle persone daltoniche con degli occhiali speciali. Il nostro obiettivo, però, è quello di fare sempre meglio. Mentre il nostro sogno è avere sempre più bambini allo stadio", conclude.