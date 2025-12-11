Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
1 di 19
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

COME A MONACO

Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi

11 Dic 2025 - 12:57
19 foto

Avete mai visto una monoposto di Formula 1 sul punto di uno yacht? Un colpo d'occhio eccezionale grazie a The Ultimate Superyacht Event. Già da anni protagonista a Monaco in occasione del GP, Tom Claeren si è superato portando il format ad Abu Dhabi. L'Aston Martin di Alonso e Stroll posizionale su uno yacht di 66 metri ormeggiato a bordo pista, in curva 9. Un punto unico dove gli ospiti hanno potuto godersi la gara. Tutto questo è stato reso possibile anche da Coinpayments che ha festeggiato al meglio l'annuncio della global partner con il team inglese di F1 per il prossimo anno. 

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Lewis Hamilton

Hamilton, la stagione è un flop storico: cancellato un record che durava dal 2007

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Test di Abu Dhabi 2025: Crawford il più veloce, Antonelli il migliore dei big

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata