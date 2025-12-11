Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi

Avete mai visto una monoposto di Formula 1 sul punto di uno yacht? Un colpo d'occhio eccezionale grazie a The Ultimate Superyacht Event. Già da anni protagonista a Monaco in occasione del GP, Tom Claeren si è superato portando il format ad Abu Dhabi. L'Aston Martin di Alonso e Stroll posizionale su uno yacht di 66 metri ormeggiato a bordo pista, in curva 9. Un punto unico dove gli ospiti hanno potuto godersi la gara. Tutto questo è stato reso possibile anche da Coinpayments che ha festeggiato al meglio l'annuncio della global partner con il team inglese di F1 per il prossimo anno.