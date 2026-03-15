Chi è Andrea Kimi Antonelli: il pilota che riporta l'Italia al successo in F1

Una famiglia che vive di motori

Antonelli proviene da una famiglia che vive di motori. Il padre, Marco Antonelli, è un ex pilota e fondatore del team Antonelli Motorsport. Kimi cresce quindi tra circuiti e paddock e sale sui kart da bambino, iniziando subito a vincere. Nel 2022 domina sia il campionato italiano sia quello tedesco di Formula 4, vincendo 22 gare su 35. Nel 2023 conferma il suo talento conquistando il titolo nella Formula Regional European Championship e nella Formula Regional Middle East, affermandosi come uno dei prospetti più interessanti.

L’arrivo in Formula 1 e i record di precocità

Antonelli entra nel programma giovani Mercedes nel 2019 e cresce sotto la guida del team principal Toto Wolff, che nel paddock viene spesso descritto come una sorta di secondo padre sportivo. Il debutto in Formula 1 arriva nel 2025 e la stagione d’esordio si chiude con un sorprendente settimo posto nel mondiale e 150 punti, uno dei migliori risultati per un rookie negli ultimi anni. Oltre ai risultati, il pilota bolognese stabilisce diversi record di precocità: è tra i più giovani della storia a disputare un Gran Premio, a segnare un giro veloce e a conquistare una pole position, ottenuta proprio in Cina nel 2026.