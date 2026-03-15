Antonelli: "Ho avuto quasi un infarto nel finale... E ora, una gara alla volta"

© afp | Prima vittoria per Kimi Antonelli
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Il neovincitore si commuove ai microfoni, poi ripercorre la sua prima vittoria
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ANDREA KIMI ANTONELLI
"Mi viene da piangere... Grazie al mio team mi hanno aiutato a realizzare questo sogno. In effetti me l'ero sognato, è una vittoria che dà gusto. Sono davvero felice, avevo detto sabato che volevo davvero riportare l'Italia sul gradino più alto del podio e ci sono riuscito. Ho quasi avuto un piccolo infarto con il bloccaggio a tre giri dalla fine, mi sono distratto, ma è stata una bella gara. Mi sono sentito calmo, anche al restart. Dedico la vittoria alla mia famiglia e a tutti gli amici a casa. Partenza difficile, al via ho coperto troppo l'interno e ho aperto la porta alla Ferrari ma il nostro passo era superiore e ce l'ho fatta. Non avevo molta confidenza al via. Con le medie George aveva più passo ma con la dura andavo meglio io. La corsa al titolo? Siamo solo all'inizio, George è fortissimo sotto ogni punto di vista, non sarà facile batterlo ma sto imparando molto da lui, per me è una grande opportunità per crescere. Ora prendiamo una gara alla volta e poi vedremo cosa succederà. Ho raggiunto il mio primo obiettivo, è anche un punto di partenza importante. Da qui in avanti avrò un approccio più sereno, ma dovrò continuare a martellare".
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GEORGE RUSSELL
"Congratulazioni prima di tutto a Kimi, sta guidando in modo fantastico e sono felice di essere sul podio con lui e con Hamilton. Abbiamo avuto di nuovo qualche problema al via e le Ferrari ci hanno passato ma siamo di nuovo riusciti a fare doppietta, non avremmo potuto chiedere di meglio oggi. Safety Car sfortunata per me come timing: Kimi ha fatto il pt stop davanti a me e io sono finito dietro alle Ferrari che erano molto veloci alla ripartenza. Per ora abbiamo un buon vantaggio, dopo giugno... si vedrà. Quindi dobbiamo sfruttare al massimo questo momento".
TOTO WOLFF
"Sono felice per Kimi, per la sua famiglia per tutti noi che abbiamo creduto in lui. Ho sempre detto che aveva bisogno di un anno di apprendistato per poi andare all'attacco al secondo anno ed eccolo qui già sul gradino più alto del podio. Quest'anno vedo Kimi molto più maturo e più calmo dell'anno scorso. Oggi come Mercedes abbiamo fatto primo, secondo e... terzo".