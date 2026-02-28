Tennis: Sonego e Cocciaretto forfait ad Indian Wells

Prosegue il momento non felicissimo di Lorenzo Sonego, fermo oramai da oltre cinque settimane per un infortunio al polso: l'ultimo match giocato dal 30enne torinese è stato quello di secondo turno all'Australian Open - lo scorso 22 gennaio - perso in tre set contro Lorenzo Musetti. Già in quella partita il piemontese era sembrato non essere al meglio, anche se nelle dichiarazioni post match aveva minimizzato. E invece con lo swing sulla terra sudamericana è apparso chiaro che il problema esisteva eccome: sono via via arrivati i forfait prima a Buenos Aires, poi a Rio de Janeiro e quindi a Santiago. Ora è arrivata la rinuncia anche al primo Masters 1000 della stagione, che scatta mercoledì prossimo sul cemento di Indian Wells, nel deserto californiano. Dopo quello di Sonego nel tabellone principale maschile di Indian Wells, il tennis tricolore deve incassare un altro forfait, stavolta nel tabellone femminile. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto, protagonista di un ottimo inizio di stagione illuminato dal secondo trofeo WTA in carriera conquistato ad Hobart, partendo dalle qualificazioni, e dai primi quarti da "1000" raggiunti a Doha, per giunta da lucky loser, che le avevano permesso di ritornare in top 40 (adesso è n.41). La scorsa settimana la 25enne di Fermo si era ritirata poche ore dall'esordio nel main draw di Dubai - conquistato passando ancora una volta attraverso le qualificazioni - contro la britannica Emma Raducanu, a causa di un problema alla coscia sinistra.