Formula 1: Charles Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva detto ad agosto

Charles Leclerc ha annunciato il matrimonio con Alexandra Saint Mleux: si avvera la "profezia" di Lewis Hamiltondi Stefano Fiore
Charles Leclerc domenica ha sorpreso i fan annunciando le sue imminenti nozze con la modella francese Alexandra Saint Mleux, tramite un romantico post sui suoi profili social. L'annuncio ha immediatamente riportato alla mente una singolare "profezia" fatta dal compagno di scuderia alla Ferrari, Lewis Hamilton.
Lo scorso agosto, sul palco del Gran Premio d'Ungheria, il pilota inglese si era rivolto a Leclerc con una frase che ora suona premonitrice: "Tante persone si stanno sposando, tu sarai il prossimo...".
Più che una profezia, uno spoiler che Hamilton aveva lanciato a mò di battuta e che infatti pochi avevano preso sul serio. E invece le informazioni in possesso dell'inglese, evidentemente tra i primi a essere avvisato da Leclerc del futuro matrimonio, si sono poi trasformate in notizia ufficiale.
Lo stesso Lewis è stato tra i primi a congratularsi con il pilota monegasco: "Congratulazioni bro" ha scritto nei commenti del post su Instagram. Leclerc, in attesa di tornare in pista con la sua Ferrari in Brasile, ha così condiviso un momento di gioia personale che aggiunge un elemento curioso alla dinamica tra i due campioni.