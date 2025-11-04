Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
formula 1

Formula 1: Charles Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva detto ad agosto

Charles Leclerc ha annunciato il matrimonio con Alexandra Saint Mleux: si avvera la "profezia" di Lewis Hamilton

di Stefano Fiore
04 Nov 2025 - 09:40

Charles Leclerc domenica ha sorpreso i fan annunciando le sue imminenti nozze con la modella francese Alexandra Saint Mleux, tramite un romantico post sui suoi profili social. L'annuncio ha immediatamente riportato alla mente una singolare "profezia" fatta dal compagno di scuderia alla Ferrari, Lewis Hamilton.

Lo scorso agosto, sul palco del Gran Premio d'Ungheria, il pilota inglese si era rivolto a Leclerc con una frase che ora suona premonitrice: "Tante persone si stanno sposando, tu sarai il prossimo...".

Più che una profezia, uno spoiler che Hamilton aveva lanciato a mò di battuta e che infatti pochi avevano preso sul serio. E invece le informazioni in possesso dell'inglese, evidentemente tra i primi a essere avvisato da Leclerc del futuro matrimonio, si sono poi trasformate in notizia ufficiale.

Lo stesso Lewis è stato tra i primi a congratularsi con il pilota monegasco: "Congratulazioni bro" ha scritto nei commenti del post su Instagram. Leclerc, in attesa di tornare in pista con la sua Ferrari in Brasile, ha così condiviso un momento di gioia personale che aggiunge un elemento curioso alla dinamica tra i due campioni.

"Mr. & Mrs. Leclerc": il pilota della Ferrari si sposa con Alexandra

1 di 8
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

hamilton
profezia
matrimonio
leclerc

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

"Mr. & Mrs. Leclerc": il pilota della Ferrari si sposa con Alexandra

Massa porta in tribunale il "Crashgate" del Mondiale 2008: chiede 70 milioni

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva già detto ad agosto: l'indizio

Ferrari "di corsa" verso San Paolo, Vigna lancia la sfida

Punto su punto: la volata-titolo riparte da zero... o quasi

Le condizioni di Schumi: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Fiorentina, l'addio di Pioli è sempre più vicino
11:50
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: l'esonero è ufficiale
d'aversa
11:43
D'Aversa pronto per la Fiorentina. Intanto la squadra a Galloppa ad interim
11:41
Bosch tra passato e un futuro più sicuro con l'ABS
11:37
SV-7GX, a Eicma l'anteprima mondiale della crossover sportiva e tecnologica
11:37
Suzuki SV-7GX, mix tra naked sportiva e Adventure Tourer