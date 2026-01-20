Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

Audi scende in campo a Berlino: lancio-show per la R26 di Hulkenberg e Bortoleto

Idee chiare da parte del management e dei piloti della Casa dei quattro anelli

di Stefano Gatti
20 Gen 2026 - 20:06
© Audi Revolut F1 Team Press Office

© Audi Revolut F1 Team Press Office

Lancio in grande stile - anzi kolossal - a Berlino per il debutto in scena di Audi. Al culmine di un suggestivo show multimediale la Casa che nella scorsa stagione ha completato la lunga metamorfosi dalla "piccola" Sauber al brand dei quattro anelli appunto ha presentato nella capitale tedesca la monoposto (o meglio la sua livrea) che prenderà parte al Mondiale 2026, al via domenica 8 marzo all'Albert Park di Melbourne, in Australia. Una prima assoluta come si conviene in "abito da sera" e come hanno fatto la settimana scorsa Red Bull e la sua sorella minore Racing Bulls a Detroit, in omaggio alla nuova partnership con Ford. 

La R26 è apparsa in scena in una livrea nella quale la tonalità grigio-argento di base lascia posto nella zona del cofano motore e del retrotreno al rosso, al nero e al marchio dei quattro anelli in grande evidenza. Una livrea non molto diversa da quella delle prime Sauber "travestite" da Audi viste negli ultimi due anni. Tuta ignifuga total black o quasi (con alcuni inserti in rosso) per  Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

© Audi Revolut F1 Team

© Audi Revolut F1 Team

NICO HULKENBERG

"È un onore guidare per Audi, mi sento parte di un grande progetto e non vedo l'ora di iniziare. La motivazione è altissima. Dopo tanti anni nel paddock della Formula 1 ho imparato a distinguere tra ambizione e capacità. Quello che sento qui oggi è una serietà profonda e un'energia incredibile che distingue questa squadra. Siamo un vero team di lavoro con una visione chiara e a lungo termine, supportata da immense risorse e competenze di livello mondiale. Con Bortoleto siamo allineati, andiamo d’accordo già dall'anno scorso e questo è stato e sarà molto importante per lo sviluppo della squadra. Abbiamo la possibilità di costruire insieme qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di portare questa macchina in pista a Melbourne."

GABRIEL BORTOLETO

"È bellissima. È un sogno che si realizza e al tempo stesso un'opportunità imperdibile di fare la storia. Sono cresciuto sentendo parlare del dominio di Audi a Le Mans e nei rally, e ora essere scelto per portare quell'eredità in Formula 1 è un onore incredibile. Sento il peso della responsabilità, ma più di questo, sento una motivazione incredibile a imparare, a spingere e a crescere con questa squadra. Sono pronto a dare tutto me stesso per contribuire a scrivere questo grande capitolo per il team Audi Revolut F1." L'anno scorso Nico ed io abbiamo ottenuto qualche buon risultato con la Sauber: andiamo d'accordo e soprattutto ci siamo spinti a vicenda per migliorarci: sarà cosi' anche quest'anno. Da parte mia, cosa posso dire? Voglio divertirmi e godermi questo viaggio.

© Audi Revolut F1 Team Press Office

© Audi Revolut F1 Team Press Office

GERNOT DOELLNER (CEO Audi)

"Audi ha una lunga storia di innovazione nel motorsport: dai rallies alla 24 Ore di Le Mans, alla tecnologia ibrida. L'innovazione fa parte del nostro DNA e per portarlo nella Formula Uno serve un atteggiamento mentale ancora più estremo: spingere verso limiti della tecnologia per noi è un imperativo. Abbiamo messo insieme personale da Germania, Inghilterra e Svizzera, tutti con la stessa visione e un obiettivo condiviso: puntare al Mondiale. Oggi tutti questi sforzi prendono finalmente forma: la squadra, il team, la nostra identità".

MATTIA BINOTTO

"Stasera sentiamo tanto orgoglio ed eccitazione. Abbiamo lavorato tantissimo per essere preparati e pronti ma c'è la consapevolezza che stiamo muovendo i primi passi. Siamo pronti a crescere e a costruire. La decisione di entrare in Formula 1 come squadra ufficiale che fa tutto in proprio è la nostra risorsa più grande. Abbiamo passato gli ultimi anni a costruire meticolosamente non solo la power unit a Neuburg, ma a gettare le basi per un'organizzazione tecnica che lega lo sviluppo del nostro telaio a Hinwil e Bicester. Questa integrazione senza soluzione di continuità ci dà il controllo totale sul nostro destino, eliminando compromessi e permettendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Siamo pronti a crescere e a costruire. Quest'anno si riparte tutti da zero: una sfida affascinante e per noi l'opportunità di sfruttare un nuovo approccio. Dobbiamo però rimanere umili, imparare passo dopo passo.

JONATHAN WHEATLEY

"Per noi è un momento storico. C'è una grande atmosfera nel team. Vogliamo andare oltre la pista e le consuetudini, con un approccio nuovo a livello di cultura sportiva, anche con i nostri partners. Si tratta d un lavoro di squadra a tutti i livelli. Sappiamo da dive partiamo e sappiamo dove vogliamo arrivare. Il nostro obiettivo 2026 è quello di costruire un team al cui interno ogni singolo elemento possa dare il suo contributo, migliorando ogni giorno.

