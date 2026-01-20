Audi scende in campo a Berlino: lancio-show per la R26 di Hulkenberg e Bortoleto

"È un onore guidare per Audi, mi sento parte di un grande progetto e non vedo l'ora di iniziare. La motivazione è altissima. Dopo tanti anni nel paddock della Formula 1 ho imparato a distinguere tra ambizione e capacità. Quello che sento qui oggi è una serietà profonda e un'energia incredibile che distingue questa squadra. Siamo un vero team di lavoro con una visione chiara e a lungo termine, supportata da immense risorse e competenze di livello mondiale. Con Bortoleto siamo allineati, andiamo d’accordo già dall'anno scorso e questo è stato e sarà molto importante per lo sviluppo della squadra. Abbiamo la possibilità di costruire insieme qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di portare questa macchina in pista a Melbourne."