Audi Revolut F1 Team e lo spettacolo immersivo a Berlino: un nuovo capitolo per i Quattro Anelli
Il CEOGernot Döllner: "Puntiamo a lottare per il Campionato del Mondo entro il 2030"
Dopo anni di meticolosa preparazione, martedì Audi Revolut F1 Team ha dato il via alla sua nuova era nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1. Presso il Kraftwerk di Berlino, il team ha fatto il suo debutto globale in un ambiente immersivo che ha utilizzato luci e suoni per reimmaginare la storica centrale elettrica come palcoscenico per il futuro del motorsport. Svelando la prima livrea ufficiale del team, l'iconica location è stata trasformata in una centrale multi-brand, offrendo agli ospiti la prima occasione di vedere e ascoltare coloro che hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo progetto.
Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer del Title Partner Revolut, ha dichiarato: "Il lancio di Audi Revolut F1 Team è un momento fondamentale prima di una stagione di cambiamenti che promette di essere enorme per lo sport. La livrea svelata è una chiara rappresentazione fisica della perfetta sintonia tra Revolut e il team. Dieci anni fa, Revolut era il nuovo player con la grande ambizione di sfidare i giganti consolidati. Avendo appena superato i 70 milioni di clienti a livello globale, siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con il team e portare il nostro slancio sulla griglia di partenza. I fan possono aspettarsi che Revolut porti il suo DNA del 'fare le cose diversamente' nello sport e, dietro le quinte, saremo ampiamente integrati nelle operazioni finanziarie del team".
"Questa giornata rappresenta più di un lancio; segna la dichiarazione pubblica di una nuova era per Audi", ha spiegato Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG. "La Formula 1 è il palcoscenico più esigente nel mondo del motorsport, e siamo qui non solo per competere, ma per definire il futuro del 'Vorsprung durch Technik' [All'avanguardia della tecnica]. Questo progetto è un catalizzatore per l'intera nostra azienda, un simbolo della nostra trasformazione verso una cultura più orientata alle prestazioni, efficiente e innovativa. La nostra filosofia è quella di un impegno assoluto a lungo termine. Capiamo che il successo in Formula 1 richiede una perseveranza implacabile e Audi Revolut F1 Team non è qui per fare numero; puntiamo a lottare per il Campionato del Mondo entro il 2030".
Inconfondibilmente Audi Revolut F1 Team
Al centro del lancio c'è stata la rivelazione dell'identità visiva completa del team. La livrea definitiva della R26 per la stagione inaugurale è un'applicazione diretta della nuova filosofia di design Audi: chiara, tecnica, intelligente ed emozionale. L'auto presenta un design che esprime eleganza tecnica nella sua caratteristica finitura Titanium, in contrasto con la fibra di carbonio a vista che simboleggia le prestazioni pure. Questi elementi sono punteggiati da vivaci accenti Lava Red e dagli iconici anelli Audi, un simbolo riservato esclusivamente al progetto Formula 1. La filosofia del design si estende oltre la livrea dell'auto per plasmare l'intera presenza di Audi Revolut F1 Team in ogni ambiente. L'abbigliamento indossato nel paddock, il design del motorhome e i colori del garage sono espressioni dell'identità visiva caratterizzata da linee strutturali pulite, superfici spazzolate e Lava Red.
Partnership senza eguali
L'evento è stato anche l'occasione per vedere l'intero ecosistema di Audi Revolut F1 Team in un unico luogo e per la prima volta vederlo prendere vita attraverso la livrea completa e il merchandising del team. Revolut condivide il desiderio del team di fare le cose diversamente, una mentalità guida per entrambi in questa stagione. Con diverse audaci attivazioni pianificate a partire da Melbourne, il Title Partner ha offerto agli ospiti del Kraftwerk la possibilità speciale di progettare la propria carta Revolut durante l'evento.
Insieme alla livrea dell'auto R26, il team ha svelato la sua gamma di abbigliamento da gara e del team, progettata e co-sviluppata con il partner ufficiale adidas. Il kit estende l'identità visiva del team dal telaio all'equipaggio, riflettendo gli stessi principi di design di chiarezza e precisione tecnica e garantendo una presenza unificata e d'impatto dentro e fuori la pista.
La collezione sarà lanciata globalmente il 19 febbraio 2026 insieme al debutto della piattaforma di e-commerce, con il checkout fluido di Revolut Pay, e sarà disponibile anche tramite il negozio online ufficiale di adidas e rivenditori selezionati in tutto il mondo. Una serie di drop stagionali in edizione limitata completa la gamma, portando l'abbigliamento da motorsport nello stile quotidiano.
Il team: un'unione di visione ed esperienza
La leadership del team, Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, ha illustrato la struttura unificata che costituisce la spina dorsale del progetto. "La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale completo è la nostra risorsa più grande", ha dichiarato Mattia Binotto, Responsabile del Progetto Audi F1. "Abbiamo trascorso gli ultimi anni costruendo meticolosamente non solo una power unit a Neuburg, ma gettando le basi per un'organizzazione tecnica che lega lo sviluppo del nostro telaio a Hinwil e Bicester. Questa integrazione ci dà il controllo totale sul nostro destino, eliminando compromessi e consentendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Questo è ciò che rende Audi Revolut F1 Team un'unica visione, controllando ogni variabile, dal blocco motore all'ala anteriore. Questa è la base su cui si costruiscono i campionati".
"Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di enorme talento in tutte le nostre strutture", ha affermato Jonathan Wheatley, Team Principal di Audi Revolut F1 Team. "Iniziamo questo viaggio con immenso orgoglio, ma anche con umiltà. Questo è solo il primo giorno di una lunga campagna. La nostra missione è incorporare un DNA da campionato in ogni fibra di questo team. Una cultura di resilienza, precisione e curiosità implacabile in cui non ci fermiamo davanti a nulla per trovare la prestazione. Per tutti qui, l'eccitazione deriva da questa sfida: costruire un team che diventi più forte a ogni giro, ogni debrief e ogni gara. Trasformeremo la nostra ambizione a lungo termine in realtà in pista, giorno dopo giorno, decisione dopo decisione".
Questo sentimento è stato ripreso dai piloti del team, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, che si sono uniti alla leadership sul palco. "Essendo stato nel paddock della Formula 1 per molti anni, ho imparato a distinguere tra ambizione e capacità", ha detto Nico Hulkenberg. "Quello che sento qui è una profonda serietà e un'energia incredibile che contraddistingue questo team. Siamo un vero team ufficiale con una visione chiara a lungo termine supportata da immense risorse ed esperienza di livello mondiale. Per un pilota, la proposta di essere con Audi proprio all'inizio del suo viaggio è eccezionalmente eccitante. Abbiamo la possibilità di costruire qualcosa di molto speciale insieme e non vedo l'ora di portare questa macchina in pista a Melbourne".
"Correre per i Quattro Anelli, un marchio che ha una storia così iconica e vittoriosa nel motorsport, è semplicemente un sogno che si avvera", ha aggiunto Gabriel Bortoleto. "Cresci sentendo parlare del dominio di Audi a Le Mans e nei rally, e ora essere scelto per portare quell'eredità in Formula 1 è un onore incredibile. Questa è l'opportunità di una vita. Sento il peso della responsabilità, ma più di questo, sento un'incredibile motivazione per imparare, spingere e crescere con questo team. Sono pronto a dare il massimo per aiutare a scrivere questo grande capitolo per Audi Revolut F1 Team".
