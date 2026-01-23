Audi Revolut F1 Team e lo spettacolo immersivo a Berlino: un nuovo capitolo per i Quattro Anelli

Questo sentimento è stato ripreso dai piloti del team, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, che si sono uniti alla leadership sul palco. "Essendo stato nel paddock della Formula 1 per molti anni, ho imparato a distinguere tra ambizione e capacità", ha detto Nico Hulkenberg. "Quello che sento qui è una profonda serietà e un'energia incredibile che contraddistingue questo team. Siamo un vero team ufficiale con una visione chiara a lungo termine supportata da immense risorse ed esperienza di livello mondiale. Per un pilota, la proposta di essere con Audi proprio all'inizio del suo viaggio è eccezionalmente eccitante. Abbiamo la possibilità di costruire qualcosa di molto speciale insieme e non vedo l'ora di portare questa macchina in pista a Melbourne".