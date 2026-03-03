Guerra in Medio Oriente, rinviate le partite in Qatar: salta anche il "derby" fra Mancini e Inzaghi

Come era scontato che fosse, il "derby" italiano fra l'Al Sadd qatariota di Roberto Mancini e l'Al Hilal dell'Arabia Saudita di Simone Inzaghi, è stato rinviato a data da destinarsi. La partita era originariamente in programma per martedì sera e valida per l'andata degli ottavi di finale della Afc Champions League, la massima competizione asiatica per club.