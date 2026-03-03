LA DECISIONE

Guerra in Medio Oriente, rinviate le partite in Qatar: salta anche il "derby" fra Mancini e Inzaghi

I tecnici italiani si sarebbero dovuti affrontare in Al Sadd-Al Hilal di martedì sera per gli ottavi della Champions Asiatica, invece stop a tempo indeterminato

03 Mar 2026 - 14:09


Come era scontato che fosse, il "derby" italiano fra l'Al Sadd qatariota di Roberto Mancini e l'Al Hilal dell'Arabia Saudita di Simone Inzaghi, è stato rinviato a data da destinarsi. La partita era originariamente in programma per martedì sera e valida per l'andata degli ottavi di finale della Afc Champions League, la massima competizione asiatica per club. 

In seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e in particolare alla risposta iraniana che ha interessato i Paesi del Medio Oriente, la federazione del Qatar ha optato per il rinvio delle gare dei club Al Duhail, Al Sadd e Al Ahli, interessate dai pericolosi sviluppi nella zona di Doha. Le partite in programma nella città si giocheranno in un periodo successivo, ovviamente non ancora definito.

Stessa decisione anche per Al Duhail contro i sauditi dell'Al Ahli, altra sfida degli ottavi di Afc Champions League prevista per lunedì sera e i quarti della seconda coppa continentale fra l'Al Ahli qatariota e i giordani dell'Al Hussein Irbid in programma per martedì. 

La confederazione della Regione, l'Afc, in un comunicato ha sottolineato l'impegno per "la sicurezza per tutti i partecipanti e tifosi". A differenza dei match rinviati nell'area ovest, proseguiranno come previsto quelli a est. L'Afc sta "monitorando attentamente l'evolversi della situazione e annuncerà il nuovo calendario sul proprio sito ufficiale a tempo debito".

Mancini e Inzaghi, cosa è accaduto nei giorni scorsi

 Roberto Mancini aveva subito annunciato la sua preoccupazione per la situazione di guerra in Medio Oriente, con particolari timori per i missili intercettati nella zona di Doha, dove gioca il suo Al Sadd.

La decisione dei rinvii è stata ovviamente compresa accettata anche da Simone Inzaghi e dal suo Al Hilal a Riad, dopo la vittoria di pochi giorni fa contro l'Al Shabab (5-3) che aveva riportato la squadra di Benzema e compagni a -3 dalla vetta della Saudi Pro League, rinsaldando l'allenatore alla guida del club.

Testa della classifica occupata dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, rientrato in Spagna dopo l'attacco dell'ambasciata americana a Riad

