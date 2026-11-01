Antonelli: "Tanti errori, devo fare una gran partenza". Russell: "Ho dimostrato quello che valgo"
Il leader del Mondiale racconta una qualifica sotto le attese, il suo compagno di squadra prova a crederci ancoradi Stefano Gatti
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George Russell tira un sospiro di sollievo al capolinea di una qualifica finalmente positiva per il pilota inglese che si leva qualche sassolino dalla scarpa. Kimi Antonelli accenna solo un mezzo sorriso e guarda già alla delicatissima partenza. Curiosamente i due piloti Mercedes "battezzano" in modo diametralmente opposto il cambio di temperatura nella parte finale delle prove ufficiali.
GEORGE RUSSELL
"Sono contento di questo risultato. Sono reduce da alcune gare complicate, sto ancora faticando a venire a capo di questa macchina. Oggi qualifica difficile fino all'ultimo giro del Q3. So di cosa sono capace ma con questa macchina non riesco ad avere troppa confidenza. Non so bene dove ho fatto la differenza. Nel finale della qualifica l’abbassamento della temperatura è venuto a nostro favore. Il grip è aumentato e io quando c'è tanta aderenza mi trovo bene. Punto alla vittoria, ovviamente, anche se nemmeno una vittoria cambierà il corso di questa stagione. Oppure sì, chissà. Però era successo anche a Baku e poi... niente".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Ho fatto fatica con le gomme in Q3. Il primo run in particolare è stato molto difficile. In più ho fatto tanti errori nel primo e anche nel secondo settore. Peccato, cercherò di fare una buona partenza e poi... si vedrà. L'importante è stare fuori dai guai alla prima curva. L'abbassamento della temperatura alla fine non mi ha aiutato. Intanto oggi ho salvato un set di gomme che mi tornerà utile al via".
MAX VERSTAPPEN
"Peccato, il passo c'era. In qualifica la mia macchina era molto efficace, molto più che sul passo gara. La penalizzazione? È inutile tornarci sopra, tanto ormai è successo e parlarne non cambia le cose".