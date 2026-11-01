Antonelli: "Tanti errori, devo fare una gran partenza". Russell: "Ho dimostrato quello che valgo"

"Sono contento di questo risultato. Sono reduce da alcune gare complicate, sto ancora faticando a venire a capo di questa macchina. Oggi qualifica difficile fino all'ultimo giro del Q3. So di cosa sono capace ma con questa macchina non riesco ad avere troppa confidenza. Non so bene dove ho fatto la differenza. Nel finale della qualifica l’abbassamento della temperatura è venuto a nostro favore. Il grip è aumentato e io quando c'è tanta aderenza mi trovo bene. Punto alla vittoria, ovviamente, anche se nemmeno una vittoria cambierà il corso di questa stagione. Oppure sì, chissà. Però era successo anche a Baku e poi... niente".