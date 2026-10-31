Ferrari in pole con Hamilton a Mexico City, Antonelli al via dalla seconda fila

È di Lewis Hamilton la pole position del Gran Premio di Città del Messico. Il sette volte iridato la mette a segno con il tempo di un minuto, 16 secondi e 514 millesimi. Con lui in prima fila George Russell, staccato di soli nove millesimi. Seconda fila per l'altro ferrarista Charles Leclerc (+0.119) e per Kimi Antonelli. Alle loro spalle Max Verstappen (autore del quarto tempo ma penalizzato di una posizione) e Lando Norris con la McLaren. Quarta fila per Isack Hadjar (Red Bull) e per Arvid Lindblad (Racing Bulls) che prende il posto del compagno di squadra Liam Lawson (lui pure penalizzato di una posizione) e al via dalla quinta fila con Pierre Gasly (Alpine).,