Ferrari in pole con Hamilton a Mexico City, Antonelli al via dalla seconda fila

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In prima fila con sir Lewis ci sarà il suo ex compagno di squadra Russelldi Stefano Gatti
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È di Lewis Hamilton la pole position del Gran Premio di Città del Messico. Il sette volte iridato la mette a segno con il tempo di un minuto, 16 secondi e 514 millesimi. Con lui in prima fila George Russell, staccato di soli nove millesimi. Seconda fila per l'altro ferrarista Charles Leclerc (+0.119) e per Kimi Antonelli. Alle loro spalle Max Verstappen (autore del quarto tempo ma penalizzato di una posizione) e Lando Norris con la McLaren. Quarta fila per Isack Hadjar (Red Bull) e per Arvid Lindblad (Racing Bulls) che prende il posto del compagno di squadra Liam Lawson (lui pure penalizzato di una posizione) e al via dalla quinta fila con Pierre Gasly (Alpine).,
Sesta fila per Nico Hulkenberg (primo escluso al taglio del Q2 con la sua Audi) e per Franco Colapinto sulla Alpine. Alle loro spalle Oscar Piastri che clamorosamente resta escluso dalla top ten con la McLaren e Gabriel Bortoleto (Audi). Ottava fila per Oliver Bearman al volante della migliore delle Haas powered by Ferrari e Carlos Sainz (Williams-Mercedes).
Prima vittima del Q1, Alexander Albon con l'altra Williams apre la nona fila della griglia. Al suo fianco Fernando Alonso, appiedato nei minuti iniziali del Q1 stesso dalla power unit Honda della sua McLaren. Gran delusione per lo spagnolo che puntava addirittura ad entrare nella top ten della qualifica. Dalla decima fila muoveranno il giapponese Ryo Hirakawa, al debutto con la Haas-Ferrari ereditata dall'appiedato Esteban Ocon e Lance Stroll (Aston Martin). Ad occupare l'undicesima e ultima fila sono le due Cadillac-Ferrari dell'eroe nazionale Sergio Perez (al trecentesimo Gran Premio della carriera proprio davanti al suo pubblico) e del pluripenalizzato compagno di squadra Valtteri Bottas.