Hamilton: "Mi mancano le parole". Leclerc: "Non ho fatto un buon lavoro ma..."

"Non ho fatto un buon lavoro quando contava. Ho faticato a mettere le gomme nella giusta finestra di utilizzo: è come sempre il nostro problema principale. È la solita storia insomma. Il mio primo giro del Q3 è stato pulito, poi il comportamento della macchina è cambiato. Non me lo aspettavo, tutto qui. In ogni caso non è andata così male. Dopo curva uno non ci saranno troppi sorpassi, perché qui l'overtake mode non è molto efficace e poi bisognerà stare molto attenti alla gestione delle temperature di esercizio dei freni".