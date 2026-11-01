F1 MEXICO

Hamilton: "Mi mancano le parole". Leclerc: "Non ho fatto un buon lavoro ma..."

Il Team Principal Vasseur sposta l'attenzione sulla partenza del Gran Premio

di Stefano Gatti
01 Nov 2026 - 00:00
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Nelle dichiarazioni del dopo-qualifica il poleman Lewis Hamilton è incredulo davanti al suo exploit, mentre il suo compagno di squadra recrimina sull'ennesimo calo di peroformance nel momento decisivo della caccia alla pole position. Il Team Principal Frederic Vasseur invita i suoi a rimanere concentrati, in particolare in vista di una partenza che sarà quasi certamente decisiva sul risultato finale, come spiega in modo molto efficace Leclerc.

LEWIS HAMILTON

"Sto alla grande, sono felicissimo, anzi quasi mi mancano le parole. Fin qui è stato un weekend molto duro e impegnativo. Ho avuto un problema con la power unit nelle prove libere che ha compromesso la simulazione della gara. Qui siamo tutti molto vicini. È davvero speciale fare la pole qui in Messico, la mia prima con la Ferrari. Non mi ricordavo neanche di essere già partito dalla pole da queste parti".    

CHARLES LECLERC

"Non ho fatto un buon lavoro quando contava. Ho faticato a mettere le gomme nella giusta finestra di utilizzo: è come sempre il nostro problema principale. È la solita storia insomma. Il mio primo giro del Q3 è stato pulito, poi il comportamento della macchina è cambiato. Non me lo aspettavo, tutto qui. In ogni caso non è andata così male. Dopo curva uno non ci saranno troppi sorpassi, perché qui l'overtake mode non è molto efficace e poi bisognerà stare molto attenti alla gestione delle temperature di esercizio dei freni".

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Lewis ha fatto un gran giro. Ha faticato un po' nel Q2 e ha dovuto montare un secondo set. Poi però è stato fantastico. Peccato per il piccolo errore commesso da Leclerc nel finale. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara, è lì che ci sono in palio i punti. Qui c'è il tratto più lungo da semaforo alla prima staccata ma siamo entrambi sul lato pulito della pista. Dobbiamo pensare alla strategia, vogliamo vincere delle gare da qui a fine stagione. Stiamo calmi però: non è il caso di lasciarsi andare ai facili entusiasmi, così come non ci facciamo mai demoralizzare dalle delusioni". 

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