Muharemovic lascia il Sassuolo: ufficiale il passaggio al Leeds

17 Lug 2026 - 18:49
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© leedsunited.com

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Tarik Muharemovic è un nuovo giocatore del Leeds. Dopo due anni al Sassuolo, il difensore bosniaco si trasferisce in Premier Legaue a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Un trasferimento che fa felice anche la Juventus, detentrice del 50% sulla futura rivendita.

Il comunicato

 Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Tarik Muharemović, proveniente dal Sassuolo, squadra di Serie A italiana, con un contratto quinquennale per una cifra non rivelata.

L'imponente difensore diventa il nostro secondo acquisto a titolo definitivo di questa sessione di mercato estiva, dopo l'ingaggio di Harry Wilson, portando con sé una grande esperienza nonostante la giovane età.

Muharemović è stato uno dei migliori giocatori del Sassuolo durante la stagione 2025/26, conclusasi con un ottimo undicesimo posto in classifica. Sulla scia di questa brillante prestazione, il ventitreenne ha poi rappresentato la Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali FIFA di quest'estate.

Difensore centrale imponente, alto 1,93 m, Tarik ha iniziato la sua carriera in Austria e ha fatto il suo debutto da professionista con il Wolfsberger AC nella massima serie del campionato austriaco.

Dopo sole sei partite con il club, Tarik ha attirato l'attenzione di squadre di tutta Europa e la Juventus, colosso italiano, si è subito assicurata le sue prestazioni. A Torino, Tarik ha potuto crescere ulteriormente ed è diventato un giocatore della nazionale maggiore.

Nell'agosto del 2024, è stato ceduto in prestito al Sassuolo e ha segnato già alla sua seconda partita. Questo è stato il segnale di una stagione eccezionale che ha visto i neroverdi laurearsi campioni di Serie B, ottenendo la promozione nella massima serie italiana.

Con 30 presenze all'attivo con la maglia del club, il trasferimento di Muharemović al Mapei Stadium è diventato definitivo. Ha poi continuato a mostrare un'ottima forma con altre 33 presenze nella scorsa stagione in tutte le competizioni.

A livello internazionale, il difensore centrale si è distinto collezionando 17 presenze con la nazionale maggiore, tra cui quelle nella UEFA Nations League, nelle qualificazioni ai Mondiali, nei play-off e, infine, nella fase finale del Mondiale di quest'estate.

Muharemović è il nostro secondo acquisto estivo e tutti al Leeds United desiderano dargli il benvenuto nel club, mentre proseguiamo la preparazione per la stagione 2026/27 della Premier League.

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