Liverpool, maxi rinnovo per Szoboszlai: ha firmato per 5 anni

"È forse il mio giorno più importante», ha detto il numero 8 a LiverpoolFC.com. "Ce ne sono un paio davanti, probabilmente quando ho firmato per il Liverpool la prima volta e quando ho avuto mio figlio, ovviamente. Ma nella mia carriera calcistica, posso dire che questo è tra i primi tre. Sono molto felice. Non vedo l'ora di andarci ancora e ancora e ancora. Sono semplicemente felice di essere qui, come ho detto molte volte".