Juve, i convocati di Spalletti per la sfida con il Basilea

17 Lug 2026 - 18:47
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Primo appuntamento della stagione per i bianconeri guidati da Mister Luciano Spalletti: sabato 18 luglio alle 15:30 la Juventus affronterà il Basilea al St. Jakob-Park, in occasione della prima amichevole della stagione 2026/2027. 

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

BASILEA-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Ekhator

20 Openda

21 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Arthur

32 Cabal

40 Rouhi

41 Owusu

43 Gil Puche

45 Oboavwoduo

46 Licina

47 Durmisi

49 Van Aarle

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