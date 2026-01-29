Pallanuoto, Europei donne: Setterosa travolge Turchia

29 Gen 2026 - 14:43

L'Italia cala il tris ai campionati europei imponendosi per 25-11 sulla Turchia nell'ultima partita del gruppo C. Vittoria netta per le azzurre che chiudono il girone a punteggio pieno. Cinque reti di Ranalli, quattro di Cocchiere e Marletta, tre di Bettini con undici giocatrici a referto. Da migliorare la difesa che prende undici reti su trenta tentativi avversari. "Ci sono delle cose da migliorare, soprattutto dei cali di tensione anche per la partita giocata in orario poco consono alle nostre abitudini. Davanti va bene, abbiamo tante soluzioni e le ragazze si divertono", il commento del ct Carlo Silipo. Archiviata la prima fase, per il Setterosa l'impegno prosegue nel gruppo E partendo dai tre punti conquistati con l'altra squadra del girone C che si qualifica (Serbia o Croazia). Le azzurre affrontano prima e seconda del girone A, presumibilmente Grecia e Francia. Sabato alle 14:00 italiane la Grecia campione del mondo, che dovrà espletare la formalità Germania (ore 14:45), e domenica alle 16:30 la Francia (in vasca alle 19:45 con la Slovacchia). Al termine della seconda fase le prime due classificate accedono alle semifinali per le medaglie; le altre giocano quelle per il quinto posto.

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:34
Arrampicata sportiva, torna il Red Bull Ivy: quattro tappe e una finale
14:43
Pallanuoto, Europei donne: Setterosa travolge Turchia
13:52
Automobilismo, in vendita i biglietti per il GT World Challenge Europe di Monza
13:32
Australian Open: Sabalenka in finale, affronterà Rybakina | Altro sgarbo della Svitolina
11:23
Australian Open, Sabalenka travolge Svitolina e vola in finale