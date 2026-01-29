Pallanuoto, Europei donne: Setterosa travolge Turchia

L'Italia cala il tris ai campionati europei imponendosi per 25-11 sulla Turchia nell'ultima partita del gruppo C. Vittoria netta per le azzurre che chiudono il girone a punteggio pieno. Cinque reti di Ranalli, quattro di Cocchiere e Marletta, tre di Bettini con undici giocatrici a referto. Da migliorare la difesa che prende undici reti su trenta tentativi avversari. "Ci sono delle cose da migliorare, soprattutto dei cali di tensione anche per la partita giocata in orario poco consono alle nostre abitudini. Davanti va bene, abbiamo tante soluzioni e le ragazze si divertono", il commento del ct Carlo Silipo. Archiviata la prima fase, per il Setterosa l'impegno prosegue nel gruppo E partendo dai tre punti conquistati con l'altra squadra del girone C che si qualifica (Serbia o Croazia). Le azzurre affrontano prima e seconda del girone A, presumibilmente Grecia e Francia. Sabato alle 14:00 italiane la Grecia campione del mondo, che dovrà espletare la formalità Germania (ore 14:45), e domenica alle 16:30 la Francia (in vasca alle 19:45 con la Slovacchia). Al termine della seconda fase le prime due classificate accedono alle semifinali per le medaglie; le altre giocano quelle per il quinto posto.