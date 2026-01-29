Juve, colpo in prospettiva: preso Esad Deniz

Deniz non è un profilo qualunque, ma un jolly offensivo capace di agire sia come centravanti che sulle corsie esterne, dote che lo ha reso uno dei prospetti più ambiti a livello europeo. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato un istinto per il gol fuori dal comune e una struttura fisica importante, caratteristiche che hanno spinto la Juventus a muoversi d'anticipo per bruciare la concorrenza internazionale. Questo innesto conferma la strategia a lungo termine del club, sempre più attento a pescare nei migliori vivai del continente per rinforzare il proprio settore giovanile con calciatori pronti a scalare le gerarchie fino alla Next Gen e, chissà, alla prima squadra.