Juve, colpo in prospettiva: preso Esad Deniz

29 Gen 2026 - 15:04
Esad Deniz © instagram

Esad Deniz © instagram

Il calciomercato della Juventus non dorme mai e, mentre i grandi nomi infiammano le trattative della prima squadra, la dirigenza bianconera continua a tessere la tela per il futuro. L'ultimo colpo di prospettiva porta il nome di Esad Deniz, un talento purissimo classe 2010 strappato alla prestigiosa accademia dell'Ajax. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano, l'operazione è ormai ai dettagli finali: il giovane attaccante olandese di origini turche è atteso a Torino proprio in queste ore, con le visite mediche già programmate per domani che precederanno la firma sul contratto fino al 2028.

Juventus, chi è Esad Deniz?

 Deniz non è un profilo qualunque, ma un jolly offensivo capace di agire sia come centravanti che sulle corsie esterne, dote che lo ha reso uno dei prospetti più ambiti a livello europeo. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato un istinto per il gol fuori dal comune e una struttura fisica importante, caratteristiche che hanno spinto la Juventus a muoversi d'anticipo per bruciare la concorrenza internazionale. Questo innesto conferma la strategia a lungo termine del club, sempre più attento a pescare nei migliori vivai del continente per rinforzare il proprio settore giovanile con calciatori pronti a scalare le gerarchie fino alla Next Gen e, chissà, alla prima squadra.

