Larissa Iapichino cancella dopo 28 anni il primato italiano nel lungo della madre Fiona May
La saltatrice azzurra atterra sulla fantastica misura alla prima prova della gara in corso. Fabbri in testa nel peso con un grande 22,74di Redazione Sprintnews
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Larissa Iapichino ha stabilito con la misura di 7,12 il nuovo record italiano di salto in lungo donne, realizzando la misura nel corso del Prefontaine Classic, nona tappa della Diamond League in corso di svolgimento all'Hayward Field di Eugene, superando quindi il precedente limite realizzato con 7,11 dalla madre Fiona May il 22 agosto 1998 a Budapest in Ungheria.
Nella gara in corso Larissa è stata peraltro superata al secondo turno dalla statunitense campionessa olimpica e mondiale Tara Davis-Woodhall, atterrata a 7,13.
L'altro azzurro in competizione, il primatista italiano del getto del peso Leonardo Fabbri, ha iniziato a sua volta in maniera straordinaria la sua prova con un eccellente lancio a 22.74, miglior misura mondiale stagionale, che lo pone per adesso nettamente in testa alla gara.