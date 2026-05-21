Antonelli: "Sinner è più avanti di me, andrò a vederlo a Wimbledon. Così penso di migliorare le partenze"

"Quando riuscirò ad andarlo a vedere? Ci proverò a Wimbledon, le date coincidono in parte con Silverstone e dunque è un periodo abbastanza buono in cui sarò già in Inghilterra. Sarebbe davvero bellissimo anche perché è un signor torneo" ha aggiunto Antonelli che poi si concentra sulla stagione con la Mercedes e sul rapporto con Toto Wolff: "C'è pressione sì, ma lui cerca di proteggermi. Nel team c'è una grande atmosfera, stiamo lavorando bene. In vista dei weekend europei mi aspetto che la McLaren si avvicini molto, ma attenzione anche a Red Bull e Ferrari. In ogni caso penso che nei gp europei i gap si ridurranno, quest’anno sarà una battaglia non a chi porta più aggiornamenti ma a chi introduce i più efficaci. Per questo è importantissimo fare tesoro e sfruttare al massimo questa prima parte di stagione".