BASKET

Basket, Serie A: l'Olimpia Milano vola in semifinale, Brescia si porta sul 2-1

Le scarpette rosse chiudono i giochi sul 3-0 contro Reggio Emilia: rimonta e vittoria in trasferta. La Germani si porta in vantaggio

21 Mag 2026 - 22:51
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© Olimpia Milano

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I playoff della Serie A di basket ci regalano la prima semifinalista, visto che l'EA7 Emporio Armani Milano chiude i giochi contro l'Unahotels Reggio Emilia. Gli emiliani combattono e si portano in vantaggio a metà gara, ma soccombono di fronte alla reazione dei rivali e perdono 3-0 nella serie: è 84-72 in gara-3. Vantaggio invece per la Germani Brescia, che fa il bis e si porta sul 2-1 contro Trieste: la Leonessa vince 84-80, decisivo Bilan (20).

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-84 (tot. 0-3)

Tre su tre ed è semifinale per l'Olimpia Milano, che ha la meglio su Reggio Emilia nei playoff: 3-0 e semifinali per l'EA7. Ricci e compagni iniziano il match nel migliore dei modi, chiudendo il primo quarto sul 17-12, poi si spengono improvvisamente. La reazione dell'Unahotels Reggio Emilia, che vuole sfruttare il fattore-campo e prolungare la serie, è veemente nel secondo quarto: trenta punti per i padroni di casa e +6 al riposo sul 42-36, con Rossato (21 punti) grande protagonista. L'Olimpia risponde però con grande impeto e aggressività dopo il riposo, con un parziale di 24-11 che indirizza definitivamente la sfida. Nulla da fare per gli emiliani, che devono arrendersi e vedono ampliarsi il margine nell'ultimo e decisivo periodo. L'EA7 Emporio Armani Milano scappa e non si volta indietro, trionfando in trasferta col punteggio di 84-72. Decisivo Armoni Brooks con 27 punti, in doppia cifra anche Bolmaro (17) e LeDay (16) per la prima semifinalista dei playoff di LBA: ora Trieste o Brescia, coi lombardi avanti per 2-1.

PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 80-84 (tot. 1-2)

Dopo aver perso in gara-1, Brescia fa il bis e si porta in vantaggio sul 2-1: sconfitta ancora Trieste, che cade in casa per 84-80. Partono subito bene gli ospiti, trascinati da un Miro Bilan in grande spolvero: sarà lui il top-scorer del match, con 20 punti e 12 rimbalzi all'attivo. Trieste si ritrova sotto di quattro punti dopo il primo quarto (22-18), reagisce con Brown e Ross (18 punti) e non riesce a riportarsi in avanti: è 44-39 a metà gara per la Germani. La Leonessa è infuocata e mantiene il suo margine nel terzo quarto, chiuso sul +7 (61-54), rischiando qualcosa solo nell'ultimo periodo. Trieste trova anche un ottimo Bannan (17 punti) e si riavvicina infatti ai rivali, ma non riesce a completare la rimonta. Bilan e compagni, con cinque giocatori in doppia cifra, la spuntano infatti per 84-80 e si portano sul 2-1 nonostante l'assenza di Della Valle. Sabato il match-point per chiudere la serie, ancora in casa di Trieste: i giuliani, di contro, inseguiranno la vittoria del pari. Nel mentre, l'Olimpia Milano aspetta la sua rivale in semifinale.

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