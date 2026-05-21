F1, Hamilton prima del Canada: "Siamo lì con McLaren e Red Bull. Il futuro? Non mi ritiro"

Presente in conferenza stampa anche George Russell, che introduce così il weekend di Montreal: "Siamo a fine maggio, abbiamo fatto solo quattro gare con tante pause in mezzo: è tutto molto slegato, non è facile concentrarsi. Non vedo l'ora di fare dei GP consecutivi e trovare un ritmo, a Miami è stato tutto difficile, ma resto ottimista. Negli States ci siamo concentrati sulla gestione dell'energia, è cambiato il nostro modo di correre e sono finite nel dimenticatoio le questioni riguardanti l'assetto e le gomme. Ciò che è successo a Miami è stato un buon promemoria, mi servirà per il futuro. Gli aggiornamenti di Mercedes? Spero che siano efficaci come quelli portati da McLaren e Ferrari a Miami. Loro hanno fatto un gran passo in avanti, noi abbiamo dati promettenti e speriamo in una buona risposta dalla realtà. Ci siamo concentrati tanto sul software per le partenze, stiamo cercando di risolvere il tutto a lungo termine. Non ci sarà un enorme guadagno immediato, ci sono tante limitazioni e dovremo lavorare tanto".



Il britannico viene poi interrogato riguardo al futuro e alla lotta per il Mondiale: "Montreal sarà una gara come le altre, ora come ora non penso al Mondiale. Voglio sfruttare la velocità che ho e cancellare Miami, dove ho faticato anche l'anno scorso. Mi concentrerò su me stesso e non ho motivi di preoccuparmi o entrare in panico. Abbiamo fatto quattro gare, ce ne sono almeno altre 18 e non vanno fatti discorsi affrettati. Nel mio anno in F2 ero sesto a metà stagione con un ampio distacco e ho vinto. Non mi preoccupo e voglio reagire ai passi falsi. Correre al Nurburgring? Un giorno mi piacerebbe, le 24h sono gare stimolanti e brutali. Max ha fatto un grande lavoro, l'ho seguito. In futuro chissà, per ora sono concentrato sulla stagione".