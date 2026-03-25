FORMULA 1

Antonelli o i ferraristi? I lettori di Sportmediaset.it votano in rosso, ma Kimi piace

Dopo l'intervista a Domenicali, il sondaggio di Sportmediaset.it ha emesso il suo verdetto su chi i nostri lettori preferirebbero vedere campione

di Alberto Gasparri
25 Mar 2026 - 10:14
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La vittoria di Andrea Kimi Antonelli in Cina ha riaperto un dibattito che mancava da troppo tempo: meglio vedere un pilota italiano o un pilota Ferrari campione del mondo di F1? La miccia l'ha accesa Stefano Domenicali, che in un'intervista esclusiva a Sportmediaset non ha usato giri di parole: "Kimi dovrà vincere su una Ferrari per mettere tutti gli italiani d'accordo". E alla fine aveva ragione il presidente e ad di Formula One Group. Non a sorpresa.

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Lo ha confermato il nostro sondaggio, che in 24 ore ha raccolto migliaia di voti. I lettori di Sportmediaset.it si sono espressi chiaramente. Oltre il 60% preferirebbe che a laurearsi campione fosse uno tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il restante 30% abbondante si è schierato con il 19enne talento di Bologna e della Mercedes. I suoi numeri, però, sono andati in crescendo, segno che Antonelli ha fatto breccia tra gli appassionati dei motori e non solo.

Certo, rompere l'egemonia della Ferrari sarà difficile se non impossibile, ma "AKA" ha tutte le carte in regola per far battere forte i cuori dei ferraristi più accaniti dopo quasi vent'anni di astinenza. Anche prima di un matrimonio tutto tricolore...

In ogni caso, potete ancora votare qui:

DITE LA VOSTRA

Antonelli o un pilota Ferrari: chi preferireste campione di F1?

Antonelli
Leclerc o Hamilton
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
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