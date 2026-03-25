Antonelli o i ferraristi? I lettori di Sportmediaset.it votano in rosso, ma Kimi piace

Lo ha confermato il nostro sondaggio, che in 24 ore ha raccolto migliaia di voti. I lettori di Sportmediaset.it si sono espressi chiaramente. Oltre il 60% preferirebbe che a laurearsi campione fosse uno tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il restante 30% abbondante si è schierato con il 19enne talento di Bologna e della Mercedes. I suoi numeri, però, sono andati in crescendo, segno che Antonelli ha fatto breccia tra gli appassionati dei motori e non solo.