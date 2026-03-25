Antonelli o i ferraristi? I lettori di Sportmediaset.it votano in rosso, ma Kimi piace
Dopo l'intervista a Domenicali, il sondaggio di Sportmediaset.it ha emesso il suo verdetto su chi i nostri lettori preferirebbero vedere campionedi Alberto Gasparri
La vittoria di Andrea Kimi Antonelli in Cina ha riaperto un dibattito che mancava da troppo tempo: meglio vedere un pilota italiano o un pilota Ferrari campione del mondo di F1? La miccia l'ha accesa Stefano Domenicali, che in un'intervista esclusiva a Sportmediaset non ha usato giri di parole: "Kimi dovrà vincere su una Ferrari per mettere tutti gli italiani d'accordo". E alla fine aveva ragione il presidente e ad di Formula One Group. Non a sorpresa.
Lo ha confermato il nostro sondaggio, che in 24 ore ha raccolto migliaia di voti. I lettori di Sportmediaset.it si sono espressi chiaramente. Oltre il 60% preferirebbe che a laurearsi campione fosse uno tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il restante 30% abbondante si è schierato con il 19enne talento di Bologna e della Mercedes. I suoi numeri, però, sono andati in crescendo, segno che Antonelli ha fatto breccia tra gli appassionati dei motori e non solo.
Certo, rompere l'egemonia della Ferrari sarà difficile se non impossibile, ma "AKA" ha tutte le carte in regola per far battere forte i cuori dei ferraristi più accaniti dopo quasi vent'anni di astinenza. Anche prima di un matrimonio tutto tricolore...
In ogni caso, potete ancora votare qui: