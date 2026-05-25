Roland Garros 2026, Jodar impressiona. Ok Shelton e de Minaur, Ruud sopravvive ai crampi

Il Roland Garros 2026 prosegue con la seconda giornata di tabellone principale. All’esordio a Parigi, Rafael Jodar impressiona e asfalta lo statunitense Aleksandar Kovacevic. 6-1 6-0 6-4 il punteggio in favore del 19enne madrileno, che avanza al secondo turno dove partirà favorito contro l’australiano James Duckworth in uno spicchio di tabellone che ha già visto uscire la testa di serie numero 7 Fritz. Vince e convince anche Ben Shelton. La quinta forza del seeding liquida in poco più di un’ora e mezza lo spagnolo - numero 86 del mondo - Daniel Merida Aguilar e si prende un posto nel prossimo turno. 6-3 6-3 6-4 lo score in favore dello statunitense, che ora avrà il belga Raphael Collignon. Avanti senza brillare Alex de Minaur. L’australiano - testa di serie numero 8 - doma in tre set il qualificato Toby Samuel con il punteggio di 6-4 6-4 6-2. Il 27enne di Sydney al secondo turno si troverà di fronte il belga Alexander Blockx, uno degli unseeded più pericolosi di tutto il tabellone.
Ruud e Rublev più forti del caldo
Casper Ruud sopravvive alla pressione bassa e ai crampi nel match di esordio con Roman Safiullin. Il norvegese comanda le operazioni agevolmente nei primi due set - vinti 6-2 e 7-6(5) - per poi non sfruttare cinque match point nel terzo parziale e farsi trascinare nella lotta dal russo. Dopo aver accusato un pesante calo fisico nel quarto set, Ruud ritrova energie sul più bello e si salva al quinto set con lo score di 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2 dopo 3 ore e 52 minuti di lotta. Successo incoraggiante per Andrey Rublev, che piega in quattro set il campione in carica dell’Atp 500 di Amburgo Ignacio Buse. 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 - in tre ore e 39 minuti in campo - il punteggio che premia il russo, bravo a recuperare un break nel quarto parziale e ad evitare di allungare ulteriormente la pratica. Al secondo turno Rublev avrà Ugo Carabelli, mentre Ruud l’estroso Medjedovic. Salta, invece, la testa di serie numero 12 Jiri Lehecka. Il ceco si arrende in tre set - 6-3 7-6(3) 6-3 - allo spagnolo Pablo Carreno Busta.
L'ultima di Wawrinka
Si interrompe al primo turno l’ultimo ballo di Stan Wawrinka al Roland Garros. Il 41enne svizzero, vincitore del torneo nel 2015, cede in quattro set al numero 106 Atp Jesper de Jong e abbandona all’esordio la capitale francese. 6-3 3-6 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’olandese, che sarà l’avversario al secondo turno di Federico Cinà.