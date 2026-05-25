Roland Garros 2026, Jodar impressiona. Ok Shelton e de Minaur, Ruud sopravvive ai crampi

Casper Ruud sopravvive alla pressione bassa e ai crampi nel match di esordio con Roman Safiullin. Il norvegese comanda le operazioni agevolmente nei primi due set - vinti 6-2 e 7-6(5) - per poi non sfruttare cinque match point nel terzo parziale e farsi trascinare nella lotta dal russo. Dopo aver accusato un pesante calo fisico nel quarto set, Ruud ritrova energie sul più bello e si salva al quinto set con lo score di 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2 dopo 3 ore e 52 minuti di lotta. Successo incoraggiante per Andrey Rublev, che piega in quattro set il campione in carica dell’Atp 500 di Amburgo Ignacio Buse. 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 - in tre ore e 39 minuti in campo - il punteggio che premia il russo, bravo a recuperare un break nel quarto parziale e ad evitare di allungare ulteriormente la pratica. Al secondo turno Rublev avrà Ugo Carabelli, mentre Ruud l’estroso Medjedovic. Salta, invece, la testa di serie numero 12 Jiri Lehecka. Il ceco si arrende in tre set - 6-3 7-6(3) 6-3 - allo spagnolo Pablo Carreno Busta.