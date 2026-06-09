Arrivabene: "La Ferrari non prese Antonelli perché non avevamo la struttura adatta e poi Leclerc…"

Eppure, anche a Maranello avevano adocchiato questo ragazzino. Ma allora perché adesso corre, e stravince, con le Frecce d'Argento? La risposta definitiva l'ha data Maurizio Arrivabene, che ai tempi era il team principal di Maranello. "Nel mio ultimo anno in Ferrari, il 2018, Antonelli aveva 10-11 anni, in quel periodo la Ferrari non aveva ancora la struttura per occuparsi di ragazzini così giovani. Parlo non da team principal, ma in riferimento all’azienda. Poi le cose in Ferrari sono un pochino più complicate di altre squadre. Bisogna capire il contesto. Anche oggi non sarebbe così semplice mettere sotto contratto un ragazzino di talento di 11 anni come è ad esempio il figlio di Kimi Raikkonen, Robin”, ha spiegato Arrivabene al Quotidiano Nazionale.