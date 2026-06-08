Sir Lewis sogna in grande. È lui il rivale di Kimi nella corsa al titolo?

Ad inizio anno aveva promesso di alzare il proprio gioco, alle porte dell'estate possiamo dire che Lewis Hamilton è stato di parola: due secondi posti consecutive a Montreal e a Montecarlo hanno catapultato il sette volte campione del mondo al secondo posto della classifica generale, mettendo in un colpo solo la freccia sul compagno di squadra Charles Leclerc e sull'ex compagno di squadra George Russell che nelle ultime due stagioni con la Mercedes aveva più volte messo in difficoltà sir Lewis. Davanti al quale ora c'è "solo" Kimi Antonelli, il pilota che ha preso il suo posto al volante della Freccia d'Argento. Sognare l'ottavo titolo non è proibito ma - allo stato attuale delle cose - di sogno e basta si tratta. Troppo forte al momento il binomio Antonelli-Mercedes: sessantasei punti di differenza scavano un abisso nero come la pece (e come la Mercedes stessa) tra la Ferrari "giù di motore" di questi tempi e una rivale decisamente più potente e complessivamente superiore.