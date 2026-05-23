Antonelli: "Eravamo affiancati, lui mi ha chiuso". Russell: "Bella sfida..."

È stata una battaglia dura. Sono andato in pista per vincere, sapevo di potercela fare. Avevamo lo stesso passo e ho deciso di fare le mia mossa. Eravamo affiancati, io non ero dietro, quasi ruota a ruota. La curva la facevo, ma ho sentito un colpo. Il mio errore è stato di andare all'interno alla curva otto: ho preso una grossa sconnessione e non sono riuscito a frenare. Probabilmente ho anche rovinato il fondo. Ho perso un po' la calma, in quei momenti è difficile rimanere freddi. Adesso però faccio reset per la qualifica".