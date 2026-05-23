Antonelli: "Eravamo affiancati, lui mi ha chiuso". Russell: "Bella sfida..."

GEORGE RUSSELL
"Bella gara. È sempre difficile aprire un gap qui e lo è anche sorpassare. Con Kimi è stata una bella sfida ma ciò che conta è che siamo entrambi qui sul podio. È stata una battaglia dura ma tutto sommato normale. Chiaro che chi è all'interno ha diritto alla traiettoria. Io non penso di essere stato particolarmente aggressivo ma a dire la verità voglio rivedere l'episodio. Non ero preoccupato dopo Miami. Mi aveva fatto male la lunga pausa precedente, ma ora sto ripartendo. Adesso ci sono sei gran premi in otto settimane: voglio affrontarli con il passo giusto".
ANDREA KIMI ANTONELLI
È stata una battaglia dura. Sono andato in pista per vincere, sapevo di potercela fare. Avevamo lo stesso passo e ho deciso di fare le mia mossa. Eravamo affiancati, io non ero dietro, quasi ruota a ruota. La curva la facevo, ma ho sentito un colpo. Il mio errore è stato di andare all'interno alla curva otto: ho preso una grossa sconnessione e non sono riuscito a frenare. Probabilmente ho anche rovinato il fondo. Ho perso un po' la calma, in quei momenti è difficile rimanere freddi. Adesso però faccio reset per la qualifica".
TOTO WOLFF
"Se doveva succedere, meglio che sia successo nella Sprint. Non vogliamo iniziare le "Star Wars". Non vogliamo perdere una gara per un incidente tra i nostri piloti. A volte dobbiamo ricordarci i nostri obiettivi: ci sono delle regole interne da rispettare. Kimi è giovane e ha reagito in modo emotivo,credo però che Russell avrebbe fatto la stessa cosa. Si tratta di gestire queste situazioni".
LANDO NORRIS
"Bello vedere le due Mercedes lottare tra di loro. Io ero lì dietro pronto ad approfittarne e a cogliere la mia occasione. Poi Kimi è tornato sotto, mentre io stavo cercando di attaccare George... In ogni caso una bella gara su una pista che mi piace e per noi oggi un buon risultato".
LEWIS HAMILTON
"Non abbiamo passo sui rettilinei nei confronti delle Mercedes: perdiamo troppo. È impossibile tenerle dietro. A parte questo la macchina è ottima nelle curve, solo che è impossibile recuperare quello che perdiamo in rettilineo".
CHARLES LECLERC
"Abbiamo una serie di problemi qui, che non sono solo di bilanciamento di frenata. Se tutto va bene in qualifica possiamo avere qualche ambizione per la gara, ma devo qualificarmi nelle prime tre posizioni. Se parto sesto non posso fare granché".