Alla scoperta di Brembo, dove nascono i freni che vincono in F1 e MotoGP

In F1 come in MotoGP, ma i generale in tutte le gare automobilistiche e motociclistiche, la "staccata" è uno dei momenti più emozionanti e decisivi. È soprattutto in questa fase, infatti, che si svolgono i sorpassi. Per farli, servono talento, coraggio, un mezzo efficace e stabile. Ma, in particolare, ottimi freni. Che, nel mondo, sono sinonimo di Brembo. Da ormai cinquant'anni l'azienda bergamasca fornisce i suoi impianti frenanti ai principali team a due e quattro ruote di ogni disciplina, specialità e categoria, oltre ai più importanti costruttori di auto e moto che usiamo (o sogniamo) tutti i giorni. Grazie a PlayStation e Sony, in occasione delle Gran Turismo World Series di Milano, abbiamo avuto l'occasione di visitare il quartier generale di Brembo a Stezzano, situato all'interno del polo tecnologico denominato Kilometro Rosso, e lo stabilimento di Curno. Con noi, c'erano Kazunori Yamauchi, creatore di Gran Turismo, insieme a una delegazione internazionale di piloti del round 1 del campionato.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Brembo e le Gran Turismo World Series, di cui l’azienda è official partner. Un rapporto che rafforza il legame tra esperienza racing reale e simulazione di guida, favorendo lo scambio di know-how e il trasferimento di tecnologie tra pista e ambiente virtuale.