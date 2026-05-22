PROVE LIBERE 1

Mercedes già in fuga: Antonelli precede Russell. Ferrari alla rincorsa ma lontane

Ben tre bandiere rosse nel turno che ha aperto il quinto appuntamento del Mondiale

di Stefano Gatti
22 Mag 2026 - 20:02
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© Getty Images

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Mercedes senza rivali nel primo, unico turno ma soprattutto movimentato di prove del Gran Premio del Canada. A staccare il miglior tempo è stato Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes con il tempo di un minuto, 13 secondi e 402 millesimi, al sudato capolinea di un turno allungato di quindici minuti a causa di tre bandiere rosse provocate da Liam Lawson (VISA Cash App Racing Bulls), da Alexander Albon che ha colpito il muro con la sua Williams-Mercedes e da Esteban Ocon che ha ugualmente picchiato con la sua Haas-Ferrari. Imprevisto a sette minuti dalla fine anche per Russell che si gira e si appoggia leggermente al muro alla prima esse dopo il traguardo. Il pilota inglese chiude comunque secondo a 142 millesimi dal leader del Mondiale. Buon avvio di weekend per la Ferrari ma il ritardo di Lewis Hamilton (terzo) e di Charles Leclerc (quarto) è importante: 774 millesimi per il sette volte iridato, mentre sfiora il secondo (953 millesimi) quello del suo compagno di squadra monegasco. Max Verstappen chiude la top five a 964 millesimi dalla vetta, davanti alle due McLaren di Lando Norrise Oscar Piastri. A chiudere la top ten sono Arvid Lindbland (Racing Bulls),  Nico Hulkenberg (Audi) e Fernando Alonso che regala un sorriso ai sostenitori della disastrosa Aston Martin di questo avvio di Mondiale.

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