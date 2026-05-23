Paura per Alain Prost: rapina e aggressione nella sua abitazione in Svizzera

Momenti di paura per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, una banda di malviventi avrebbe fatto irruzione nell’abitazione dell’ex campione del mondo di Formula 1 martedì mattina intorno alle 8.30, aggredendo il francese e costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte.
L’ex pilota avrebbe riportato un trauma cranico in seguito all’aggressione. Non è stato reso noto il valore del bottino, ma si ipotizza che sia molto elevato.
La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’episodio avrebbe avuto un forte impatto emotivo, tanto da richiedere l’intervento di un team di supporto. Le ricerche della polizia svizzera, tra posti di blocco e controlli sulle principali arterie stradali, non hanno portato all’arresto dei responsabili, che secondo gli investigatori sarebbero fuggiti in Francia.
Dopo quanto accaduto, Prost avrebbe deciso di lasciare temporaneamente la villa di Nyon per fare ritorno a Dubai, dove trascorre gran parte dell’anno. Intanto la Procura del Canton Vaud ha aperto un’inchiesta: solo nel 2025 il cantone di Ginevra ha registrato 18 casi di questo tipo, spesso perpetrati da bande transfrontaliere ultra-organizzate che prendono di mira collezioni di orologi di prestigio; non è stato risparmiato nemmeno il cantone di Vaud in cui Nyon si trova, con diversi casi negli ultimi mesi.