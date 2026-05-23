Paura per Alain Prost: rapina e aggressione nella sua abitazione in Svizzera

La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’episodio avrebbe avuto un forte impatto emotivo, tanto da richiedere l’intervento di un team di supporto. Le ricerche della polizia svizzera, tra posti di blocco e controlli sulle principali arterie stradali, non hanno portato all’arresto dei responsabili, che secondo gli investigatori sarebbero fuggiti in Francia.