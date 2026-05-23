Kyle Busch morto per polmonite degenerata in sepsi

23 Mag 2026 - 19:08
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Kyle Busch, due volte campione di Nascar, è morto a causa di una grave polmonite degenerata in sepsi, che ha provocato complicazioni rapidissime e devastanti. Lo ha reso noto la famiglia del pilota attraverso un comunicato ufficiale. Dakota Hunter, vicepresidente della Kyle Busch Companies, ha spiegato che la famiglia ha ricevuto la valutazione medica definitiva nella giornata di sabato. Busch è morto giovedì all'età di 41 anni, un giorno dopo aver perso conoscenza durante una sessione al simulatore Chevrolet. Busch aveva accusato quelli che inizialmente sembravano sintomi da semplice sinusite o raffreddore durante il weekend di gara a Watkins Glen, il 10 maggio. Via radio aveva chiesto al team "un'iniezione" da parte dei medici al termine della corsa. 

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