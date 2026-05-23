Furlani quarto nel lungo di Xiamen con 8,28 ma si infortuna durante il quarto salto

Dalle prime notizie si apprende che Mattia è uscito in barella dall'impianto cinese, e che il problema ha riguardato il bicipite femorale della coscia destra per cui a tal riguardo, dopo i primi accertamenti in Cina, sarà sottoposto lunedì al suo rientro in Italia a esami strumentali presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI a Roma, ma sin d'ora appare purtroppo scontata la sua rinuncia al prossimo Golden Gala del 4 giugno prossimo.