Il papà di Verstappen coinvolto in un incidente

Durante la tappa di Loyers della quarantatreesima edizione del Rally della Vallonia — quarto round del campionato belga — il papà del quattro volte iridato Max Verstappen ha perso il controllo della sua Skoda Fabia RS Rally2. La vettura è uscita di strada in una veloce sequenza di curve a sinistra e a destra, centrando un albero con il lato sinistro e cappottandosi violentemente.

Illeso

Nonostante i danni strutturali importanti riportati dalla Skoda, sia Jos che il suo copilota Jasper Vermeulen sono usciti dall'abitacolo completamente illesi, rassicurando subito i soccorritori. La collaborazione tra i due era iniziata con qualche difficoltà logistica, poiché Vermeulen ha dovuto adattarsi per la prima volta alla lettura delle note in inglese, ma il feeling sembrava ottimo tanto che l'equipaggio era riuscito a risalire fino alla terza posizione assoluta.

Un passato nelle corse

Jos Verstappen, che ha corso in Formula 1 dal 1994 al 2003, è tornato con prepotenza alle competizioni dopo aver forgiato la carriera del figlio con un'educazione sportiva diventata leggendaria per rigore e intensità. Una volta che Max ha consolidato il suo dominio mondiale, il cinquantatreenne olandese ha ritrovato la propria via agonistica nel fango e nell'asfalto dei rally, laureandosi campione belga proprio lo scorso anno.