Tennis, Madrid Open: Sinner supera in due set il baby-prodigio Jodar e vola in semifinale

Sinner: "Jodar è un giocatore straordinario" - Una vittoria raggiunta dunque non senza fatica, contro un giocatore che ha tutto per diventare un avversario sempre più impattante nel futuro prossimo: "E' stata una partita molto difficile - ha dichiarato Sinner a fine match - Jodar è giocatore straordinario con un grande team alle sue spalle. Mi ha spinto fino al limite. Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che l'affrontavo, le prossime volte in cui lo affronterò saprò cosa aspettarmi. Sono incredibilmente contento, è stata una partita di grande qualità. Nel secondo set c'è stata una combinazione di un po' di fortuna e anche un po' di esperienza. Fare semifinale per la prima volta qui vuol dire tanto".