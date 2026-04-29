LE PAGELLE

Pagelle Atletico-Arsenal: Julian Alvarez quasi immarcabile, Ruggeri padrone a sinistra. Arsenal: Gyokeres una furia

I voti ai protagonisti della semifinale di Champions al Metropolitano tra Colchoneros e Gunners

di Enzo Palladini
29 Apr 2026 - 23:09
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ATLETICO MADRID 

Oblak 6 - Con una difesa così davanti a sè, normale che gli impegni non siano molti. 

Llorente 6,5 - Un difensore così fa sempre comodo, perché non ha proprio paura di rincorrere qualunque avversario sapendo di essere velocissimo. 

Pubill 6 - Sempre deciso nei suoi interventi, come deve essere un difensore dell'Atletico. 

Hancko 5,5 - Difensore di forza e di personalità, magari non al 100% fisicamente ma di sicuro fondamentale per affrontare attacchi così potenti. Molto discutibile il fallo su Gyokeres da cui nasce il rigore dello 0-1. 

Ruggeri 6,5 - La classica partita "alla Ruggeri", di grande regolarità nonostante il lampo iniziale del suo avversario diretto Madueke. 

G. Simeone 5,5 - Qualche buona chiusura nei primi minuti, poi sparisce un po' dalla manovra della sua squadra, tanto da convincere papà Cholo a toglierlo. 

Dal 1' st Le Normand 6 - Escluso un po' a sorpresa dalla formazione iniziale, prende possesso della zona difensiva centrale con la solita autorevolezza. 

Koke 6,5 - Sempre concentrato, sempre sul pezzo, come se fosse un giovane desideroso di mettersi in mostra anziché il capitano storico di questa squadra. 

Cardoso 6 - Fase difensiva praticamente perfetta come da tradizione di questo ruolo nell'Atletico, ma anche scarsino nell'apporto costruttivo per il primo tempo, poi cresce alla distanza. 

Lookman 6 - A Madrid ha imparato a fare quello che all'Atalanta faceva molto malvolentieri, vale a dire la fase difensiva. Un esercizio che gli toglie un po' di lucidità negli ultimi metri ma che di sicuro piace all'allenatore. A un quarto d'ora dalla fine spreca un'occasione che lui stesso ha costruito. 

Griezmann 6 - Schierato nella solita posizione ibrida, che non è da attaccante vero e non è da centrocampista vero, si perde un po' in mezzo alla densità prodotta dall'Arsenal. Si sveglia improvvisamente dopo un'ora di gioco e centra una traversa. 

J. Alvarez 7 - Come avere un numero 9 e un numero 10 insieme. Va ovunque sul fronte d'attacco, lotta, tira appena può. Centravanti perfetto per una squadra di Diego Simeone. Da un suo errore nasce l'azione del rigore che porta l'Arsenal sull'1-0, ma poi si rifà con diverse azioni pericolose e con il rigore dell'1-1. In certe circostanze è impossibile da marcare. 

Dal 32' st Baena sv. 

Allenatore D. Simeone 6 - Solita impostazione della gara, anche con qualche tentativo di correzione in corsa. 

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ARSENAL 

Raya 6,5 - L'importante quando si gioca contro l'Atletico è stare attenti e restare caldi. Nel primo tempo il portiere dei Gunners dice no a una bella conclusione di Alvarez, proprio seguendo questi dettami. In apertura di secondo tempo risponde benissimo a Lookman e poi ha parecchio lavoro da svolgere.

White 6 - Si trova di fronte un Lookman motivato ma anche molto concentrato sulla fase difensiva, per questo meno pericoloso. Provoca un rigore più per sfortuna che per imperizia. 

Dal 41' st Mosquera sv.

Saliba 6 - Nell'uno contro uno è un difensore che fa comodo, perfetto per come gioca l'Arsenal. 

Gabriel 6 - Sempre puntuale nelle marcature preventive, nonostante il molto movimento degli attaccanti avversari. 

Hincapiè 6 - Un diesel che va su e giù per la fascia sinistra, in una sfida podistica equilibrata con Giuliano Simeone. 

Zubimendi 5 - Vellutato nel tocco di palla, ma non sempre coordinato con gli altri centrocampisti e con gli attaccanti. 

Rice 7 - Solito centro di gravità della squadra, sempre nel posto giusto al momento giusto, qualunque sia la situazione di gioco in atto. 

Odegaard 6 - La sua è una presenza soprattutto taumaturgica, perché non è al meglio delle sue possibilità fisiche. Eppure nel lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco mostra la solita maestria. Nel primo quarto d'ora non sfrutta una buona occasione. 

Dal 13' st Eze 6,5 - Molto vivace nelle sue iniziative, si guadagna anche un rigore poi revocato, ma è difficile da controllare. 

Madueke 5,5 - Parte con un'accelerazione che sembra promettere una serata d'oro, ma poi Ruggeri gli prende le misure nella maniera giusta e lo rende meno insidioso. 

Dal 23' st Saka 5,5 - Reduce da un infortunio, non ha certo la brillantezza e l'imprevediblità di un tempo. 

Gyokeres 6 - Forza fisica allo stato puro, si trova però spesso a questionare con i compagni per i movimenti che fa (o più spesso non fa). Si guadagna un rigore furbetto e lo trasforma senza paura. 

Dal 23' st Gabriel Jesus 5 - Non ha lo stesso impatto di Gyokeres ed entra anche in un momento di difficoltà per la squadra. 

Martinelli 5 - Non è una delle sue serate migliori, perché gli spunti non sono quelli che si conoscono e i duelli con Llorente vengono quasi sempre persi. 

Dal 23' st Trossard 5,5 - Non fortunata quella zona di campo per l'Arsenal, anche il nuovo entrato non trova lo spunto giusto. 

Allenatore Arteta 6 - Ha il coraggio di cambiare tutta la linea d'attacco in un colpo solo, ma non basta per dare una svolta alla gara. 

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