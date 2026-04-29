Champions: Atletico Madrid-Arsenal 1-1 nell'andata della semifinale

A Madrid l'andata della semifinale di Champions League tra l'Atletico Madrid e l'Arsenal finisce 1-1. Partita ricca di emozioni ed occasioni ma a decidere il risultato sono due rigori. Sono gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gyokeres che in chiusura del primo tempo si procura il penalty: è lo stesso attaccante svedese a trasformare dal dischetto per il momentaneo 1-0 al 44'. Nella ripresa Simeone prova a cambiare l'assetto dei colchoneros: fuori Giuliano Simeone, entra Le Normand. La mossa tattica funziona. Gli spagnoli spingono e chiudono l'Arsenal nella metà campo. Al 54' i madridisti chiedono un rigore per un tocco di White in area. La Var conferma. Sul dischetto va Julian Alvarez che trasforma al 56'. Le squadre continuano ad attaccare - padroni di casa più determinati ed inglesi più rinunciatari - ma il risultato non si sblocca. Il ritorno si giocherà martedì martedì 5 maggio 2026 all'Emirates Stadium di Londra.