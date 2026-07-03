Salah cammina per 120 minuti poi esalta l'Egitto con un cucchiaio, Ashour eroe dei tempi regolamentari

Viene ovviamente lasciato libero di muoversi un po' come vuole. Momo coniuga questa libertà concedendosi qualche tocco di classe qua è là per il campo, ben sapendo che non ha più quella velocità devastante che lo ha portato a essere per tanti anni una stella della Premier League. Però non affonda mai, ha il freno a mano tirato. E dal modo in cui corre è evidente che non sta molto bene. Non viene tolto nemmeno quando cammina per il campo. All'inizio dei supplementari ha una buona occasione, ma sul destro. E si accende nel secondo supplementare, con alcuni lampi dei suoi. E ai rigori, trasforma il suo con il cucchiaio.