Pallavolo, VNL: le 14 azzurre per la week 3 ad Hong-Kong

Tutto pronto per il rush finale di Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana di intensa preparazione svolta a Cervia, la nazionale femminile del CT Julio Velasco si appresta a tuffarsi nella week 3 di VNL in programma ad Hong-Kong (Cina) dall’8 al 12 luglio. Nell’avveniristica Kai Tak Arena, l’Italia affronterà Ucraina (8 luglio alle ore 11:00 italiane), Belgio (10 luglio alle ore 14:30 italiane), Canada (11 luglio alle ore 10:30 italiane), e Cina (12 luglio alle ore 14:00 italiane) con l’obiettivo di staccare il pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio). Le azzurre, attualmente terze in classifica generale con 6 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle di Stati Uniti e Brasile (le uniche due squadre contro cui l’Italia ha perso nelle precedenti due week), approdano ad Hong-Kong con un duplice obiettivo: consolidare il proprio piazzamento in ottica Finals e migliorare, giorno dopo giorno, forma fisica e intesa tecnica di un team tornato al gran completo.



Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.



Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

2° Allenatore: Massimo Barbolini

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Monica Fabbri

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchio



Calendario e Risultati Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30

Ucraina – Italia ore 11:00

Cina – Canada ore 14:30



9 luglio

Belgio – Canada ore 11:00

Cina – Ucraina ore 14:30



10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00

Belgio – Italia ore 14:30