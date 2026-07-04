Pallavolo, VNL: le 14 azzurre per la week 3 ad Hong-Kong

04 Lug 2026 - 15:37
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Tutto pronto per il rush finale di Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana di intensa preparazione svolta a Cervia, la nazionale femminile del CT Julio Velasco si appresta a tuffarsi nella week 3 di VNL in programma ad Hong-Kong (Cina) dall’8 al 12 luglio. Nell’avveniristica Kai Tak Arena, l’Italia affronterà Ucraina (8 luglio alle ore 11:00 italiane), Belgio (10 luglio alle ore 14:30 italiane), Canada (11 luglio alle ore 10:30 italiane), e Cina (12 luglio alle ore 14:00 italiane) con l’obiettivo di staccare il pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio). Le azzurre, attualmente terze in classifica generale con 6 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle di Stati Uniti e Brasile (le uniche due squadre contro cui l’Italia ha perso nelle precedenti due week), approdano ad Hong-Kong con un duplice obiettivo: consolidare il proprio piazzamento in ottica Finals e migliorare, giorno dopo giorno, forma fisica e intesa tecnica di un team tornato al gran completo. 

Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro. 
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. 
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino. 

Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
2° Allenatore: Massimo Barbolini 
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Monica Fabbri
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchio

Calendario e Risultati Pool 8 – Hong-Kong (Cina)
8 luglio
Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30
Ucraina – Italia ore 11:00
Cina – Canada ore 14:30

9 luglio
Belgio – Canada ore 11:00
Cina – Ucraina ore 14:30 

10 luglio
Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00
Belgio – Italia ore 14:30

11 luglio
Italia – Canada ore 10:30
Cina – Rep. Dominicana ore 14:00 

12 luglio
Belgio – Ucraina ore 5:00
Canada – Rep. Dominicana ore 10:30
Italia – Cina ore 14:00

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