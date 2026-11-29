Il suo finale di gara è di tutto riguardo in termini di performance ma è ormai troppo tardi per ingaggiare Red Bull e McLaren. Sfortunatissimo nel primo pit stop. Completamente fuori luogo le onde finali alle spalle della SF-26 gemella di LEWIS HAMILTON (VOTO 6 di stima). Giusto per rimarcare che la pace tra i due piloti della Rossa è ancora molto lontana all'orizzonte e la questione sel tutto irrisolta.