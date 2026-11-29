Antonelli cannibale e uomo-squadra. Leclerc, tensione continua. Russell e Hadjar, chi il più jellato?
Piastri si riabilita, sufficienza stentata o solo sfiorata o Losail per tre campioni del mondodi Stefano Gatti
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ANDREA KIMI ANTONELLI: VOTO 10
Voto in doppia cifra obbligato e prima ancora strameritato per il neocampione del mondo che centra la sua decima vittoria stagionale (la prima dopo tre GP lontano dal gradino più alto del podio) grazie ad un ritmo-gara forsennato dal primo all'ultimo dei cinquantasette giri in programma. Al di là della performance in pista, Losail ha proiettato Kimi in una dimensione nuova: quella del campione che sa quando picchiare i pugni sul tavolo con i suoi (sabato in qualifica) salvo mettersi a disposizione degli interessi della squadra alla domenica.
GEORGE RUSSELL: VOTO 7
Bravo a prendersi la pole position di Losail, sfortunatissimo in gara. Fa tutto bene al via prendendo il comando, poi un detrito azzoppa la sua Mercedes e George deve cedere il passo a Kimi. A nostro parere però anche senza imprevisti George ben difficilmente sarebbe riuscito a tenersi dietro un Antonelli strabordante come quello visto in azione sul biliardo di Losail.
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CHARLES LECLERC: VOTO 6,5
Il suo finale di gara è di tutto riguardo in termini di performance ma è ormai troppo tardi per ingaggiare Red Bull e McLaren. Sfortunatissimo nel primo pit stop. Completamente fuori luogo le onde finali alle spalle della SF-26 gemella di LEWIS HAMILTON (VOTO 6 di stima). Giusto per rimarcare che la pace tra i due piloti della Rossa è ancora molto lontana all'orizzonte e la questione sel tutto irrisolta.
OSCAR PIASTRI: VOTO 7
Sotto i riflettori del Qatar l'australiano trova sempre il modo di distinguersi e mette in pista uno dei pochi momenti memorabili di un 2026 al cento per cento deludente, peccato che le Mercedes fossero di un altro pianeta. VOTO 5,5 a LANDO NORRIS che perde un paio di posizioni al via e poi porta a casa un quinto posto senza infamia, figurarsi la lode. Per sua fortuna le due Rosse erano molto distanti alle sue spalle.
MAX VERSTAPPEN: VOTO 5,5
Si ferma ai piedi del podio, sipario finale di un fine settimana largamente nell'anonimato per l'olandese che - al pari dei rivali della McLaren - vede sparire all'orizzonte le due Mercedes nell'arco di una manciata di giri. La cabina di regia RB gli agevola il "sorpasso" su ISACK HADJAR (VOTO 6) che lo aveva pure battuto in qualifica. Dopo Las Vegas, secondo problema consecutivo con l'ala anteriore per il franco-algerino, sfortunato quanto e più di Russell in tempi recenti.