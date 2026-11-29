“Il Manchester City è molto deluso da una serie di decisioni prese dagli arbitri durante la partita di oggi contro l’Arsenal. Il Club scriverà formalmente a Pro Ref lunedì per chiedere una spiegazione completa delle decisioni chiave prese durante la partita, comprese sia le procedure decisionali in campo sia l’applicazione del VAR. Ci aspettiamo una risposta dettagliata e continueremo a rappresentare e difendere gli interessi del Club, dei nostri giocatori e dei nostri tifosi". Così il Manchester City, in un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio rammarico per i due episodi contestati nel 2-2 con l'Arsenal all'Emirates Stadium. Esattamente per il gol convalidato a Timber nonostante la gomitata a Donnarumma e il fallo di mano di Gyokeres nell'area dei Gunners in pieno recupero.