"Questo è un circuito che chiede tanto in termini di potenza e dovendo spingere molto roviniamo le gomme più degli altri. È tutto l'anno che facciamo fatica su piste così scorrevoli e dall'asfalto molto liscio. Noi andiamo meglio su quello più ruvido. Io ho dato tutto come sempre ma non è bastato e domani sarà altrettanto dura. Di sicuro non lotteremo tra noi in gara perché Charles è più avanti... Direi che qui siamo la quarta o la quinta forza. Siamo in mezzo alle Racing Bulls: loro hanno una gran macchina, noi però abbiamo un passo gara migliore. Spero di riuscire a fare una buona partenza".