Leclerc e Hamilton rassegnati: "Nessuna chance per noi qui, ce la giochiamo con Racing Bulls"
Anche il Team Principal Vasseur conferma le ambizioni al ribasso per le Rosse a Losaildi Stefano Gatti
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Prima ancora delle parole, è l'espressione del volto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton a raccontare l'esito deludente e lo stato d'animo rassegnato del clan ferrarista al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Quarta e quinta per il monegasco e per il sette volte iridato che prenderanno il via dietro ai colleghi degli altri tre top team e in coabitazione con le sempre più efficaci Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson. E se è ragionevole pensare che sul passo gara le Rosse possano spuntarla, le chances di scalare le posizioni nobili della classifica sembrano molto limitate.
CHARLES LECLERC
"C'è qualcosa di fondamentale che non sta funzionando ma tocca a noi capire perché. Credo che il problema qui per noi sia quello dell'asfalto troppo lisio. Su questo tipo di superficie facciamo fatica. Ne ho parlato con Kimi e con George. La gara? Speriamo di poter lottare con la Red Bull ma penso che più che altro ce la giocheremo... con le Racing Bulls. Non voglio essere troppo pessimista ma oggi non abbiamo chances".
LEWIS HAMILTON
"Questo è un circuito che chiede tanto in termini di potenza e dovendo spingere molto roviniamo le gomme più degli altri. È tutto l'anno che facciamo fatica su piste così scorrevoli e dall'asfalto molto liscio. Noi andiamo meglio su quello più ruvido. Io ho dato tutto come sempre ma non è bastato e domani sarà altrettanto dura. Di sicuro non lotteremo tra noi in gara perché Charles è più avanti... Direi che qui siamo la quarta o la quinta forza. Siamo in mezzo alle Racing Bulls: loro hanno una gran macchina, noi però abbiamo un passo gara migliore. Spero di riuscire a fare una buona partenza".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"A questo punto della stagione non c'è più niente da inventarsi, i valori delle forse in campo sono quelli che sono. La nostra performance in qualifica si spiega con le difficoltà di adattamento alle condizioni della pista e nel mettere gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo ma è la stessa cosa per tutti. Non abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Dobbiamo fare meglio. Stiamo faticando molto, non abbiamo migliorato nel corso delle qualifiche: siamo in un certo senso plafonati ma questa non può essere una scusa perché non è questione di gomme, che sono le stesse per tutti".